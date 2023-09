Fernández entregó reconocimientos a empresarios y empresarias locales

En el marco del “Mes de la industria”, la intendenta celebró el crecimiento y desarrollo industrial en Moreno.

En el marco del “Mes de la industria”, la intendenta Mariel Fernández entregó reconocimientos a distintas empresarias y empresarios junto al subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar; la directora del Banco Nación, Julia Strada; el coordinador general de Promoción de Industria y Comercio, Federico Fongi; y las integrantes del concejo de Administración para los Parques Industriales 1 y 2, Laura Camps y Vanesa Villar.

Estos reconocimientos fueron entregados a aquellos que aportan a la comunidad con innovación en la industria local. Entre ellos, se encuentra Jorge Paretti, de la empresa Toray S.A; Lucas Salvatore, del Grupo Salvatore; Juan Sebastián Ricart, de la empresa Voltio Trike; Facundo Oviedo, de Equipro S.A.S; Rodrigo Abete, de Seiq Group S.A; Roberto Cabañas, de la empresa Frey S.A; y Mónica Rabboni, de la empresa Arbros S.A.

En dicha jornada, la intendenta Mariel Fernández expresó: “Agradezco que la provincia y la Nación fueron apoyando fuertemente este proyecto de industrialización que tenemos en Moreno. Sin la presencia del Estado todo se hace más dificultoso. Y principalmente agradecerles a ustedes por confiar en este proyecto, en este equipo para que Moreno pueda tener un desarrollo industrial”. Y agregó: “La política de desarrollo industrial del Municipio no solamente es para los parques municipales, también es para el sector privado, nosotros con los parques privados trabajamos en la misma sintonía donde principalmente el eje sea el trabajo, para que vengan las industrias a radicarse a Moreno”.

Además, Federico Fongi expresó que “en Moreno se hablaba de 12 parques industriales, pero había hectáreas que no estaban activas, que eran solo proyectos”. “Hoy hay 55 hectáreas que durante 20 años solo fueron un proyecto de parque. Acá solo había pasto, y ahora todos los días entran a este parque entre trabajadores directos e indirectos 2100 personas que entran a trabajar todos los días”, señaló. Además, agregó: “Nosotros sabemos que este Moreno industrial va a ser el crecimiento que, si lo logramos hacer despegar, va a ir creciendo y va a generar trabajo para muchas generaciones”.

También, Ariel Aguilar dijo que “Mariel, planteó una ciudad que tenía destino de ser una ciudad dormitorio en una ciudad industrial”. Y agregó: “Hoy Moreno tiene casi 1000 industrias, y una proyección casi de 1600. Esto también depende del compromiso que tome el empresariado de toda la provincia de buenos aires con este proyecto industrial”.

Por último, Julia Strada manifestó: “Ustedes son un actor fundamental para la defensa de ese país industrial, no alcanza con un espacio político, deben ser los sujetos los protagonistas de la industria, y sus trabajadores quienes mejor defiendan este país”. Y expresó: “Mi enorme reconocimiento a la gestión de Mariel, mi primera visita como directora fue a este parque industrial, y solo había maquinas removiendo tierra y me decían “mira que lo que se viene es una locura” y bueno, lo estoy viendo hoy y me llena de orgullo que el Banco Nación y también el Banco Provincia, puedan haber financiado alguna parte de este proyecto”.