Kicillof: “Llegó el momento de construir una nueva utopía”

El gobernador compartió una mateada junto a Julio Alak, Juan Grabois y Ofelia Fernández.

“En esta campaña tenemos que construir una nueva utopía para explicar hacia dónde creemos que tienen que ir nuestro país y nuestra provincia: esa es una tarea que solo se puede hacer de forma colectiva, militando y escuchando a nuestros vecinos y vecinas”, expresó este lunes el gobernador Axel Kicillof al participar de una mateada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el dirigente social Juan Grabois; y la legisladora porteña Ofelia Fernández.

En ese marco, Kicillof subrayó que “Estamos convencidos de que afrontamos un momento crucial, en el que para entusiasmar a la sociedad no va alcanzar con propuestas nostálgicas. Tenemos que ser más creativos, no podemos vivir de los grandes éxitos, es hora de componer algo nuevo”, resaltó el gobernador, y manifestó: “Uno de los saldos de la experiencia del macrismo es que el marketing y la mentira no funcionan. Lo realmente transformador es ser genuino y hablar con la verdad”.

En tanto, Grabois señaló que “en momentos en los que se reivindica el terrorismo de Estado a cara descubierta es cuando más hay que decir nunca más y buscar la memoria histórica para que nuestro pueblo se ponga de pie”. “Ahora se acabaron las internas, hay que ir a buscar a cada compañero y compañera que no fue a votar, porque efectivamente la Patria está en peligro”, dijo y añadió: “No solo quieren destruir el mismísimo principio de justicia social, sino también nuestra concepción de derechos humanos”.

“Soy hija de la democracia y del kirchnerismo, crecí en un contexto de ampliación de derechos, justicia social y distribución de la riqueza. En la actualidad, los más jóvenes son hijos de la apatía política porque asumieron que los políticos no tienen respuestas a sus problemas”, expresó Fernández, y agregó: “Esta nueva generación merece una fuerza que esté a la altura de las demandas y preocupaciones del pueblo: tenemos que trabajar para ofrecerles soluciones a todas y todos”.

Por último, Kicillof destacó que “el punto de partida no es decir que está todo bien, sino dar cuenta de las dificultades: la mejor forma de defender la escuela, la universidad y la salud pública es haciendo un buen diagnóstico para mostrarle a la sociedad nuestra voluntad de transitar un camino de reconstrucción que nos permita mejorarlos”. “Vamos a hablar de cara a las y los bonaerenses para mostrar todo lo que se ha hecho pero, sobre todo, para pedirles que nos acompañen a hacer todo lo que falta”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del gobernador, Carlos Bianco; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el diputado nacional Federico Fagioli; su par Natalia Zaracho; la legisladora bonaerense Lucía Iañez; las concejalas Ana Negrete, Sabrina Bastida y Paula Lambertini; el concejal Guillermo Cara; la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el dirigente Pablo Elías.