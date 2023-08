El presidente a los empresarios: “Alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos”

El jefe de Estado lo expresó en el marco de la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial 3.

El presidente Alberto Fernández inauguró este mediodía, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; y Ricardo Quintela, de La Rioja, la pavimentación de la Ruta Provincial 3, en el tramo entre la localidad catamarqueña de Costa de Reyes y el límite con La Rioja.

“Todo lo que pudimos aportar a las provincias, lo hemos aportado en silencio en todos estos años, donde pusimos en marcha casi 7000 obras públicas, terminamos casi 4000 de ellas, y son obras que llegaron a todas las intendencias de la República Argentina sin distinción del partido político que gobernaba”, dijo el jefe de Estado, que también estuvo acompañado por el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega.

En ese sentido mandatario cuestionó a quienes “dicen que paremos la obra pública” y piden “eliminar el ministerio como si la obra no hiciera falta”. “Pero sin obra pública en la Argentina no hay más rutas como esta, no hay más colegios, universidades, hospitales públicos, diques y no hay viviendas”, lanzó.

El presidente se dirigió también a “esos empresarios que se llenaron de plata los 2 últimos años en los que la Argentina creció un 16% y en la pandemia”. Y agregó: “Ha llegado la hora de distribuir. No se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darles una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio”.

Además, pidió al empresariado que “alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos”, y enfatizó: “Lo único que estamos haciendo es un poco de justicia. Distribuir más las ganancias de algunos, para que esas ganancias y utilidades lleguen a los que trabajan”.

También llamó a la reflexión de “algunos gobernadores” porque “gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca, y Ricardo Quintela, de La Rioja, ni siquiera esperaron al gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer, se sumaron con más esfuerzo cuando lo pedimos y no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los empleados públicos”.

En ese sentido expresó: “Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y que la ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacerlo”. Y afirmó que todas las medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, buscan hacer “más fácil la vida de aquel que vive de un sueldo”.

“Les pido que pensemos, que reflexionemos, que no nos dejamos vencer por los mismos que cada vez que ganan hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar a la Argentina, que es la de ricos y poderosos”, concluyó el presidente.

La obra de la Ruta Provincial 3 consistió en la reconstrucción integral de la calzada entre la localidad de Costa de Reyes y el límite con la provincia de La Rioja. Con 14,7 kilómetros de extensión, el proyecto requirió una inversión de 1565 millones de pesos y permitió convertirla en una ruta ágil y con mayor seguridad vial. Además, mejoró la conexión con la Ruta Nacional 60, que forma parte del Corredor Bioceánico Norte, lo que favorecerá el desarrollo de las industrias vitivinícola, minera, agrícola-ganadera y turística de la provincia.

En tanto, el gobernador Jalil remarcó que “la mirada federal no la tiene ningún otro proyecto. Los otros proyectos políticos no hablan ni opinan nada del interior profundo, y la única opinión que tuvieron fue sacar la coparticipación, que nos ha permitido a las provincias crecer”.

En el mismo sentido Quintela, explicó que la Ruta Provincial 3 “es sumamente importante porque comunica a Potrerillos con el departamento de Famatina, además del beneficio en el desarrollo, el crecimiento, el turismo y la comunicación con Chile”, y le agradeció al presidente “porque has permitido esto que era poco menos que una huella minera y que ahora va a permitir una transitabilidad segura y una comunicación inmediata con Catamarca”.

El ministro Katopodis destacó, por su parte, que el gobierno nacional impulsa “un proyecto de país que tiene rutas, escuelas, plantas de agua, acueductos y obras en todo el territorio”. “Ese es el plan de país, el proyecto de nación que tiene el peronismo, que se hace construyendo, haciendo y transformando la realidad”, destacó.

El intendente Nóblega, a su turno, agradeció la “decisión del presidente Alberto Fernández de destinar los fondos para que esto sea posible, porque una ruta une, potencia la producción y genera desarrollo”. Y aseguró: “Tenemos un gobierno nacional que es federal y que mira al interior”.

En el acto también tomó la palabra Franco Orellana, docente de la Escuela 91 de Río Colorado, quien contó el impacto de la obra en la vida cotidiana de la ciudad: “Estamos muy agradecidos porque nos beneficia de manera muy importante esta ruta, ya que antes para venir con los chicos de Tinogasta hacíamos 50 kilómetros y no se podía transitar. Ahora nos facilita y estamos muy contentos”.