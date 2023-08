El presidente encabezó la apertura del Congreso Nacional del Agua

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en el Centro Cultural Kirchner, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la apertura del Congreso Nacional del Agua el encuentro técnico-científico y de gestión del agua de mayor tradición en Argentina, que cubre todas las temáticas dentro de los recursos hídricos con una perspectiva nacional y federal.

Acompañado también por el presidente del Instituto Nacional del Agua y del Congreso Nacional del Agua, Juan Carlos Bertoni, el jefe de Estado afirmó que “el buen aprovechamiento del agua es un tema central para el ser humano y para la producción, y ahí están las prioridades que en política ocurren”. “Quienes vemos que lo esencial es mejorar la producción y la calidad de vida de los seres humanos, y los que ven que lo esencial es hacer plata”, remarcó.

“Nosotros creemos que hay que regar la tierra y llevar agua a todas las casas de los argentinos y las argentinas y que por esa vía vamos a generar mejores condiciones de vida y mejor calidad productiva”, enfatizó.

En ese sentido, Alberto Fernández contrastó las obras que impulsó la gestión de Mauricio Macri y el gobierno nacional en la gestión actual: “AySA, de 2015 a 2019, llevó adelante 101 obras, mientras que desde 2019 hicimos 1389 por 376 mil millones de pesos. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, de 2015 a 2019 hizo 28 obras para todo el territorio, mientras que en nuestro período hicimos 2092, con una inversión de 468 mil millones de pesos para llevar agua y hacer saneamiento de aguas cloacales”.

“No todo es lo mismo”, remarcó, y llamó a reflexionar sobre los discursos negacionsistas porque “no solo niegan la existencia del terrorismo de Estado, también niegan el cambio climatico, y esto es algo gravísimo porque la existencia del cambio climático es científico”.

Es así que el jefe de Estado se dirigió a los presentes en el XXVII Congreso Nacional del Agua y les pidió “que pongan todo su empeño en ver cómo afrontamos los desafíos” para poder hacer “una mejor Argentina con agua para todos y todas”.

El ministerio de Obras Públicas lleva adelante una administración estratégica de los recursos hídricos para ampliar el acceso al agua y el saneamiento, que incluye actualmente 3835 obras y proyectos hídricos, de las cuales 1465 se encuentran finalizadas, 1106 en ejecución y 1264 en proyecto. El desarrollo de esos proyectos implicó una inversión del gobierno nacional de 329 mil 818 millones de pesos, un aumento del 936 por ciento con respecto a 2019.

Al tomar la palabra, el ministro Katopodis explicó que “el agua es un recurso que no está distribuido de una manera equitativa”. “En Argentina el 80 por ciento del agua está concentrada en el centro del país, lo que marca un territorio diverso pero inequitativo”, y por eso remarcó la importancia de “debatir cómo la administración estratégica, el cuidado y la planificación nos permiten resolver realidades porque si no está el Estado, si no hay política pública ni una sociedad civil comprometida, probablemente esas inequidades se sigan profundizando”.

También resaltó la “necesidad de que la cartera de obras se desarrolle desde un enfoque territorial y se incorpore a los actores locales para discutir, en cada provincia, en cada localidad, cómo tenemos que hacer de este recurso, un uso tanto estratégico como cuidado”.

Bajo el lema “Hacia una gestión hídrica sostenible e inclusiva”, el evento organizado por el Instituto Nacional del Agua promueve en esta edición un espacio de diálogo y colaboración para compartir experiencias, movilizar la cooperación y aportar soluciones concretas a diversas escalas para avanzar hacia la sustentabilidad hidroambiental.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional del Agua, Juan Carlos Bertoni, destacó “el carácter nacional y federal del organismo, que hoy está trabajando en las 24 jurisdicciones del país desde un punto de vista social, ambiental e inclusiva”, y valoró que “esta expansión y el impulso para su fortalecimiento se debe a los aportes que hemos recibido en esta gestión por parte del Ministerio de Obras Públicas”.

Los ejes del Congreso Nacional del Agua, que se desarrollará hasta el 30 de agosto como parte de las actividades asociadas a las celebraciones de los primeros 50 años del Instituto Nacional del Agua, se encuentran en sintonía con la Conferencia Mundial del Agua 2023 de Naciones Unidas orientada a evaluar los avances de los países hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.