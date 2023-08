El presidente inauguró el Centro Cultural del Hospital Laura Bonaparte

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la inauguración del Centro Cultural del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos, un centro de referencia en la materia, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

“Es un paso muy importante en cómo concebir la salud el pensar este edificio puesto a disposición de la población y en homenaje a una mujer que luchó tanto por los derechos, la memoria, la verdad y la justicia”, destacó el mandatario, acompañado también por la directora de la institución, Beatriz Baldelli; la representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; y el periodista Luis Bruschtein, hijo de Laura Bonaparte.

El presidente destacó la importancia de la inauguración de un centro de estas características, que implica una modificación significativa del modelo de abordaje institucional de las personas con padecimientos relacionados a la salud mental, así como de su grupo familiar o red vincular, promoviendo el pleno acceso a la cultura y a la recreación en el contexto de adecuación de los hospitales monovalentes.

En ese sentido, señaló que “debe haber un Ministerio de Salud que impulse, por ejemplo, todas estas políticas de salud mental que hemos presentado acá un año atrás, y que hoy trascienden a este hospital y están desarrollándose federalmente en todo el país”. “Debe haber un Estado que iguale y que permita la posibilidad a que quien necesita salud que tenga acceso a la salud, quien necesita un médico tenga acceso a un médico, y quien necesita un estudio tenga la asistencia del técnico que le permite hacerlo”, destacó.

“Nunca debemos olvidar que la mejor Argentina es la Argentina que amplió derechos” aseguró, y remarcó: “Cuantos más derechos ampliamos y reconocemos los derechos de las minorías, mejor sociedad somos. Y cuanto más acceso y más igualdad generamos, mejor sociedad somos”.

Al tomar la palabra, Vizzotti afirmó que el “Centro Cultural es una construcción colectiva, que son aquellas construcciones fuertes que duran, quedan y se defienden”, y destacó el compromiso del presidente con el Plan Federal de Abordaje Integral para la Salud Mental y los Consumos Problemáticos, que representa un cambio de paradigma. En este sentido, expresó que “sin salud mental no hay salud y sin inclusión social no hay salud mental. Así que vamos a seguir trabajando con esa convicción y con ese amor, para que todos estos avances sigan reforzándose en Argentina y que no se retroceda en ningún derecho”.

En tanto, Baldelli contó que esta es “la primera obra que me toca inaugurar dentro de esta institución como directora, dado que por el decreto 407 del 2023, el presidente puso fin a la intervención de esta institución que llevaba más de 10 años”. Y recordó: “Comenzamos con la recuperación y refuncionamiento de este espacio que durante la gestión macrista ha sido un lugar de rezago de muebles y de trastos viejos. Lo recuperamos para seguir ampliando derechos y habitarlos juntos”.

Por su parte, Taty Almeida felicitó “a quienes han hecho posible que estemos hoy reunidos para celebrar que este Centro Cultural lleve el nombre de Laura Bonaparte, con quien nos unió, lo que a tantas otras madres, dado que nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer que es un hijo”. “Laura, a pesar de ese dolor tremendo, era una mujer que amaba la vida, quería vivir y así fue que fuimos compañeras y amigas por tantos años”, señaló.

Finalmente, Bruschtein detalló que su madre “siempre luchó para que los pacientes tuvieran la atención de un ser humano, como un ser con derechos”, porque “siempre vio al ser humano detrás de lo que muchas veces la sociedad demonizaba o discriminaba”. “Para mí este es el gran homenaje, porque es llevar a la práctica lo que ella siempre veía”, enfatizó.

La apertura de un espacio cultural abierto a la comunidad en un hospital público de gestión estatal, se originó en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y se enmarca en el Plan Estratégico 2020-2023, elaborado a partir de las líneas planteadas por el Ministerio de Salud de la Nación, en continuidad con la política pública integral del gobierno nacional para dar cumplimiento a la normativa.