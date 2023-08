Bullrich: “Le exigimos al kirchnerismo que gobierne y cuide a todos los argentinos”

“Convoqué a todo el equipo nacional de Juntos por el Cambio para analizar la situación de crisis y desgobierno actual. Le exigimos al kirchnerismo que gobierne y cuide a todos los argentinos. Para sacar la Argentina adelante, se necesita mucha decisión y coraje, hay que hacer cumplir la ley. En unidad y con firmeza vamos a ordenar el país y terminar con las mafias, los narcos y el uso de la pobreza para beneficio propio”, dijo la candidata a presidente en el marco de una reunión de referentes del espacio.

Bajo un fuerte mensaje de orden, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se dirigió al equipo nacional de la coalición, en un encuentro con más de 300 gobernadores, diputados y senadores de todo el país, mostrando un fuerte liderazgo.

“Nosotros hemos logrado cosas impresionantes. Logramos mantener la fuerza unida después del 2019 y estuvimos en todas las luchas de la sociedad. No nos amedrentamos frente a nada. Y ahora, en esta nueva campaña que arranca en este momento, todos y cada uno tienen que llevar ese mensaje de cambio verdadero, irreversible, que no es un cambio improvisado, que es un cambio que va a generar una nueva matriz productiva, social, educativa y cultural en la Argentina”, remarcó Bullrich.

Dirigiéndose a todos los presentes, la ganadora de la interna del espacio expresó: “Convoqué a todo nuestro equipo nacional de Juntos por el Cambio para analizar la situación de crisis y desgobierno actual. Le exigimos al kirchnerismo que gobierne y cuide a todos los argentinos. Para sacar la Argentina adelante, se necesita mucha decisión y coraje, hay que hacer cumplir la ley. En unidad y con firmeza vamos a ordenar el país y terminar con las mafias, los narcos y el uso de la pobreza para beneficio propio”.

“Nosotros no queremos un gobierno donde uno gobierne y el resto acompañe. Somos una coalición que no va a poder dudar, porque enfrente tenemos los que nos dicen peronismo o disolución nacional, los que están generando el mayor nivel de destrucción, de rotura del tejido social, de pérdida de valor cultural, de pérdida de valor educativo, de descapitalización de la Argentina, son esos mismos los que nos vienen a decir a nosotros que o son ellos o es la disolución nacional”, agregó la ex ministra de Seguridad.

Arengando al equipo presente, Patricia Bullrich sostuvo: “Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes, que se van a quedar en su provincia y recorrer lugar por lugar, que sea con un mensaje claro. El desafío no es un tema de un día, ni para improvisados. Es algo mucho más verdadero, más de fondo. Tenemos que terminar con la Argentina de la matriz kirchnerista que entró en todos lados, en las escuelas, en las universidades. Los únicos capaces de sacar esa matriz de poder perverso que el kirchnerismo generó como lógica de esclavización de la sociedad para mantener el poder, somos nosotros, es Juntos por el Cambio”.

“Hoy les hablo de militante a militante. De persona que desde muy joven viene laburando en la Argentina, que conoce la Argentina, conozco los barrios, conozco cada sector. Soy una persona que va a estar metiéndose en cada lugar codo a codo con cada uno de ustedes”, dijo la candidata a presidente, y finalizó: “Tenemos que pensar una campaña en la que cada uno se auto administre. Esta no es una campaña de directivas de arriba para abajo, trabajaremos las líneas estratégicas para todo el país, pero luego cada militante, cada persona, cada diputado, cada senador, cada intendente no va a necesitar ninguna instrucción más que ir a la casa y escuchar a la gente sobre la grave situación en la que está cada argentino y pensar cómo resolverlo”.

En el encuentro, que también contó con la palabra de otros oradores, se destacó la presencia de Esteban Bullrich, quien también expresó la necesidad de seguir trabajando en equipo y unidad para sacar a la Argentina de la crisis existente.

Estuvieron presentes, Maximiliano Abad, Damián Arabia, Juan Pablo Arenaza, Esteban Bullrich, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Gerardo Morales, Marcelo Orrego, Claudio Poggi, Cristian Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Sadir, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Emilio Achem, Jorge Ávila Loma, Mariano Campero, Mario Fiad, Martín Goerling, Gabriela González Riolo, Julio Martínez, Luis Naidenoff, Miguel Nanni, José Núñez, Luis Picat, María Eugenia Talerico, Belén Tapia, Luis Lobo Vergara, Martín Ardohain, Emmanuel Biancheti, Ricardo Buryalde, Alejandro Cacase, Luciana De León, Federico Frigerio, Susana Laciar, Claudia Machaca, Daiana Molero, Francisco Morchio, Natalia Neme, Lisandro Nieri, Francisco Sánchez, Alfredo Vallejos, Omar Zeidan, Víctor Zimmerman, Martín Tetaz, Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Juan Manuel López, Diego Santilli, Carolina Losada, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Manuel Aguirre, Sabrina Ajmechet, Carmen Álvarez Rivero, Domingo Amaya, Valeria Amaya, Martín Arjol, Alberto Assef, Belén Avico, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Martín Berongaray, Gabriela Besana, Pablo Blanco, Alejandro Bongiovanni, Sofía Brambilla, Inés Brizuela y Doria, Marcos Gustavo Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Beto Castiilo, Gabriel Chumpitaz, Julio Cobos, Marcela Coli, Virignia Cornejo, Eduardo Costa, Camila Crescimbeni, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Pedro Dellarosa, Natalia Doper, Luz Echenique, Soher El Sukaria, José Luis Espert, Eugenia De Vitta, Figueroa Casas, Alejandro Finnoachiario, Silvia Gacciopo, Sebastián García De Luca, Patricia Giménez, Álvaro González, Carolina Gross, Gustavo Hein, Victoria Huala, Víctor Ibañez, Fernando Iglesias, Gracia Jarlolavsky, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kronenberger, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy, Carolina Losada, Silvia Lospennato, María Luján Rey, Rubén Manzi, Francisco Monti, Emilio Monzó, Victoria Morales Gorleri, Mario Raúl Negri, Graciela Ocaña, Paula Olmedo, Juan Carlos Polini, Marilú Quiroz, Verónica Razzini, Roxana Reyes, Dina Rezinovsky, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Sebastián Salazar, Roberto Sánchez, Josefina Sandoz, Diego Santilli, Humberto Schiavonni, May Serra, María Sotolano, Matías Tacceta, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Tonelli, José María Torello, Pablo Torello, Gabriela Valenzuela, Jorge Vara, Pamela Versay, María Eugenia Vidal, Eduardo Vischi, Carlos Zielke y Gerardo Zuin.