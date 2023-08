Tras una campaña caliente, Bullrich le ganó la interna a Rodríguez Larreta

Tras una larga campaña marcada por los enfrentamientos internos, Patricia Bullrich se impuso en la puja para ser la candidata presidencial de Juntos por el al vencer a su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta. Asimismo, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, le ganó a su competidor en la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau. Y en la PASO bonaerense, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti se impuso por pocos votos como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre el diputado Diego Santilli.

Con el 93,76 por ciento de los votos escrutados a nivel nacional, la líder de “los halcones” del PRO se impuso con el 16,99 por ciento de los votos de la interna sobre el alcalde porteño, que obtenía el 11,25 por ciento, y así se resolvió que la postulante para los comicios de octubre será la representante del ala más dura de la coalición opositora, acompañada por Luis Petri como compañero de fórmula.

“Quiero primero agradecer de todo corazón a todos los que nos apoyaron con su voto en este camino. Los que apoyaron esta propuesta de cambio verdadero con coraje”, dijo Bullrich al salir al escenario en el búnker que la coalición instaló en Parque Norte, luego de poner reglas y acordar compartirlo con Larreta.

De esta manera, Juntos por el Cambio se convirtió en la segunda fuerza más votada a nivel nacional, tras el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que obtuvo el 30,29 por ciento; y los binomios que presentó Unión por la Patria, que lograron el 27,08 por ciento de los sufragios.

En su discurso, también envió señales de acercamiento al precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su “enorme elección” y porque hizo “un aporte al debate” durante la campaña. “Quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo, porque hizo un aporte al debate”, precisó sobre el candidato que lograba el 30,25 por ciento de los sufragios.

La candidata presidencial afirmó que Juntos por el Cambio dio “un paso importante” para generar “un cambio” que “abre una esperanza” y que la sociedad “demanda un cambio de raíz”, y remarcó que se trata de “un cambio que deje para atrás la corrupción y que abra paso a la austeridad, que deje atrás el despilfarro y que cuide cada uno de los bienes y los trabajos de los argentinos”.

También dijo que la coalición hizo “una gran elección en toda la Argentina”, agradeció a sus adversarios en la interna, Larreta y Gerardo Morales, e indicó que habrá “brazos abiertos para todos” rumbo a las elecciones presidenciales de octubre.

“Quiero agradecer de corazón a Larreta y Morales por su trabajo en esta elección. Juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio. Nos vamos a convocar todos juntos para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos”, explicó, y dijo que será “el equipo” que va “a dar vuelta la decadencia y convertirla en progreso”.

La ex ministra de Seguridad salió al escenario cerca de las 23:30 junto a su compañero de fórmula, el ex diputado Luis Petri, para luego invitar a dar un breve discurso a su adversario Rodríguez Larreta y al ex mandatario Mauricio Macri, a quien le dio un papel preponderante.

En su alocución, Larreta aseguró que en la coalición están “más juntos que nunca” y prometió “honrar el apoyo” recibido por parte de quienes creen que “la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino”.

“A todos aquellos que creen que la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino, vamos a honrar el apoyo que nos dieron”, afirmó el referente de “las palomas” del PRO. Además, le agradeció a “todos los argentinos por acompañar la gran elección que hicimos en Juntos por el Cambio”. “Es el primer paso para consolidar el triunfo en octubre”, remarcó.

El jefe de Gobierno porteño consideró que la coalición opositora llevó adelante “una interna con mucha responsabilidad y altura”.

“Quiero felicitarte Patricia”, le dijo a Bullrich, y manifestó que junto a su compañero de fórmula, Morales, van a estar “desde mañana trabajando con Patricia y Luis para consolidar el triunfo en octubre”.

También tuvo un papel preponderante en el escenario el ex presidente Macri, quien en su discurso agradeció por el “masivo apoyo” al “cambio profundo” que representa la exministra de Seguridad.

“Gracias a todos por haber apoyado masivamente un cambio profundo como mencionaba Patricia”, dijo Mauricio Macri al subir al escenario de Parque Norte.

El fundador del PRO afirmó que fue “una elección muy especial” porque el país “está entrando en un cambio de era” y coincidió con Bullrich al destacar los resultados que obtuvo Milei, que muestran que existe “una mayoría enorme” que busca algo que “no existió en décadas”.

“Un cambio de era que deja definitivamente atrás ideas muy dañinas que han ocasionado problemas, pobreza y desunión en los argentinos”, agregó.

En el mismo escenario, más temprano, el candidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró su triunfo ante el senador radical, Martín Lousteau y afirmó que el PRO tiene una “nueva oportunidad de conducir” a la Ciudad de Buenos Aires.

“Quiero agradecer y pedirle un aplauso especial a Martín Lousteau y a toda la lista. Muchas gracias Martín por acompañar, por estar acá”, le dijo el tres veces intendente de Vicente López a su contrincante en la interna.

Con el 99,02 por ciento de las mesas escrutadas en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri lograba un triunfo con el 28,71 por ciento ante el 27,21 por ciento de Lousteau.

El actual ministro de Gobierno porteño celebró que Juntos por el Cambio haya “logrado ampliar la base electoral en la Ciudad de Buenos Aires” pero advirtió que “solo es un paso en el sentido correcto”.

“Como hace 20 años, cuando comenzó esta historia maravillosa del PRO en la Ciudad, hoy tenemos de nuevo esta oportunidad de conducir, de gobernar el destino de nuestra ciudad”, sostuvo.

Por su parte, Lousteau agradeció “a los porteños que fueron a votar” en las PASO y en particular al “millón de personas” que lo acompañaron en las urnas.

“Felicitarlo a Jorge Macri acá presente”, dijo Lousteau, que también puntualizó que “la Ciudad se ha transformado un montón” pero “requiere una mirada adicional”, ya que hay “un montón de cosas pendientes”.

“Sabemos que hay pendiente mucho en política de educación y salud. En particular en la enorme desigualdad que tiene el norte con el sur. Necesitamos que sea una ciudad cada vez más justa”, precisó.

En cuanto a la interna en la provincia de Buenos Aires, Grindetti se impuso en la PASO como candidato a gobernador bonaerense a Santilli por menos de 20 mil votos.