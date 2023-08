Santiago Medrano: “El vecino ve en nuestra lista la posibilidad de llevar adelante los cambios profundos que requiere San Martín”

Santiago López Medrano, precandidato a intendente de San Martín por la línea interna de Juntos por el Cambio que postula a Patricia Bullrich como precandidata a presidenta, conversó con SM Noticias a días de las PASO. Durante la charla, habló del desarrollo de la campaña, de la aceptación que tiene los vecinos del distrito respecto de la ex ministra de Seguridad, y vinculó esto a lo que para él es hoy la principal problemática que azota al distrito, la inseguridad.

“Venimos caminando el distrito hace mucho, pero es real que recién en la última semana de campaña se empezó a ver un interés mayor en la gente”, reconoció el precandidato. “Se ve en el trabajo de calle la necesidad de cambio que se vive en San Martín, y lo que genera Patricia Bullrich como candidata, que tiene una aceptación muy buena en términos de propuestas y de expresar la idea de un cambio profundo”, agregó.

Dijo que la aceptación de la precandidata presidencial de su espacio “es transversal, y creemos que tiene que ver con lo que expresa en relación a la lucha contra la inseguridad, la principal preocupación que hay en San Martín, sin diferencia de barrios”. “Tener a ella como precandidata a presidente; tenerlo a Cristian Ritondo encabezando la lista de diputados nacionales; a un intendente como Néstor Grindetti como precandidato a gobernador, que tiene la experiencia de gestionar un municipio complejo como Lanús; y a nosotros trabajando articuladamente con ese equipo (…), hace que el vecino vea en nuestra lista la posibilidad real de llevar adelante los cambios profundos que requieren San Martín, la provincia de Buenos Aires y el país”.

Haciendo hincapié en -para él- la principal demanda del vecino, la búsqueda de mayor seguridad, Santiago Medrano planteó que “para combatir la inseguridad en San Martín lo primero que hay que hacer es algo que el gobierno de Katopodis y Moreira no han hecho en estos 12 años, que es asumir el problema y ponerse al frente de esta lucha”. “Hay que tener la voluntad política de hacerse cargo y de juntar a las partes que tienen que ver en el tema, que son la cuestión policial y de prevención, la Justicia, y la pata social”, declaró.

“También se pueden hacer muchas cosas en lo que tiene que ver con el espacio público, como por ejemplo la poda para evitar que se tapen cámaras y luminarias, o mejorar el alumbrado”, expuso, y recordó que el precandidato a gobernador de su espacio “plantea una descentralización para darle más poder y recursos a los intendentes, y eso está orientado a poder mejorar centros de monitoreo, sistemas de patrullaje y una mejor coordinación con fuerzas nacionales y provinciales”.

“Hay una cuestión ideológica, que es muy propia del kirchnerismo, que es negar el problema y luego encontrar justificaciones para no asumir la responsabilidad”, continuó el dirigente del PRO. “Hoy ya pasamos de la angustia al acostumbramiento, y eso es muy grave. Estamos normalizando meternos en casa a la tarde para no salir hasta el otro día, el no salir de noche, y el hecho de tener que acompañar a un afiliar a tomar el colectivo o el tren por miedo”, añadió.

“Nosotros queremos aplicar medidas de fondo para que dejemos de naturalizar esos cambios en la manera de vivir”, exclamó.

Más allá del eje relacionado con la seguridad, para López Medrano, “San Martín tiene una situación general de estado de abandono”. “Vemos basura acumulada, barrenderos que no pasan, luces quemadas hace meses que no se cambian, y pedidos de extracción de arboles que nunca se llevan a cabo”, señaló, e indicó que “estos no son problemas de presupuesto, son problemas de gestión”.

“Hace tiempo que este gobierno municipal tiene un nivel muy grande de desidia y eso se refleja en que no se ocupa de las cuestiones más simples”, cerró.

En lo político, y ante la consulta respecto de la interna de Juntos por el Cambio, el ex ministro bonaerense consideró que “más allá del resultado del domingo a la noche, el 14 de agosto tiene que haber una voluntad muy firme de empezar a trabajar para lo que viene que es octubre, y esa elección es un medio para ganarle definitivamente al kirchnerismo y ser gobierno en Nación, Provincia y en San Martín y empezar a encarar las transformaciones que necesitamos”.

“Necesitamos generosidad y capacidad de diálogo, y creo que esas condiciones están intactas en nuestros dirigentes”, indicó, respecto de las figuras de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “También escuchamos ese pedido en la calle”, enfatizó, y contó que “son muchos los vecinos que nos dicen que estemos todos juntos después de esta elección, y ese mandato se va a escuchar y aplicar”.

Asimismo, sobre las tensiones que se dieron en el marco de la campaña, Santiago López Medrano reconoció que “las internas tienen situaciones de tensión, y lógicamente todos queremos ganar”. “Hay un trabajo muy fuerte de cada precandidato para querer llegar a la mayor cantidad de personas y plantear su posición”, explicó. Si bien manifestó que “hubo declaraciones que debieron haber tenido otro tono”, no las consideró como graves.

“Compartimos valores y miradas respecto de lo que hay que hacer en la Argentina. Hoy estamos discutiendo estilos de liderazgos y los tiempos o velocidades de los cambio que queremos llevar a cabo. Nosotros creemos que la Argentina ya no resiste más parches, necesita cambios profundos desde el primer día y que se sostengan en el tiempo”, afirmó.

El precandidato a intendente instó a que haya el mismo escenario de unidad en San Martín, y recordó que “desde hace muchos años trabajo en pos de la unidad, y de hecho tuve mucho que ver en la constitución del armado local de Cambiemos, sumando espacios que estaban dispersos o por fuera”. “Siempre mi objetivo fue sostener la unidad y dar la discusión para ser gobierno, y en esta PASO nuestra lista representa eso. Hemos sumado muchos espacios generando un crecimiento en volumen político. Nos juntamos los que creemos que San Martín necesita un cambio y que hay que hacerlo de manera profunda”.

“Hay un escenario muy favorable para ganar San Martín, que tiene que ver con la coyuntura nacional y con el desgaste de la gestión municipal después de 12 años. A esto hay que sumarle nuestros antecedentes: Ya en el 2017 demostramos que se puede ganar en San Martín, y en la PASO del 2021 también triunfamos”, mencionó. Y finalizó: “La unidad no tiene que ser una frase, hay que ponerla en práctica, y la tiene que poner en práctica, en mayor medida, quien resulta ganador de la interna. Nosotros esperemos ganar la elección el domingo y el lunes convocar a los integrantes de la otra lista”.