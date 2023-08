Santilli y Pichetto recorrieron José C. Paz junto a Ezequiel Pazos

El precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio Diego Santilli, visitó José C. Paz en la tarde de este lunes junto a el aspirante a la Intendencia Ezequiel Pazos.

Ambos realizaron un acto en una plaza y luego recorrieron el centro del distrito, su peatonal y luego la estación del tren San Martín. En compañía de los dirigentes estuvo también el precandidato a diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien ya fue anunciado como presidente de la Cámara baja en caso de que Horacio Rodríguez Larreta gane la elección.

“Estamos contentos de recibirlo a Miguel (Pichetto) nuevamente y al “Colo” que ha venido muchas veces a José C. Paz”, expresó Ezequiel Pazos en primer término. “Estuvimos dialogando con los vecinos en el final de la campaña tratando que la boleta llegue a la casa de cada habitante. Tenemos una buena recepción de la gente”, enfatizó el precandidato a intendente, quien además le agradeció “a todo el equipo que ha dejado todo y más”.

“Hemos estado en todos lados, no solo en el centro sino en los barrios donde la necesidad está a flor de piel y donde la gente está pidiendo que haya un cambio profundo”, afirmó Pazos.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto manofestó que Diego Santilli “ha demostrado un esfuerzo extraordinario recorriendo los barrios de toda la provincia”. “Estamos al lado de la gente tratando de explicarle que esta elección es muy importante para cambiar el rumbo de decadencia de la Argentina”, señaló el precandidato a diputado. “Tenemos que poner en marcha el país con trabajo, producción y más seguridad”, añadió.

En tanto que Diego Santilli colocó a la seguridad como la principal problemática para los bonaerenses y justificó en que se trata de “la pérdida de la libertad”. “Sin eso no hay forma de transitar, vivir, estar tranquilo, por eso es el tema más recurrente y nosotros vamos a devolverle la paz a los bonaerenses, y eso significa combatir el delito”, dijo.

“Venimos trabajando en un plan de gobierno que ya hemos presentado y éso es muy importante, así el vecino puede ver que hay algo serio”, indicó el precandidato a intendente y añadió: “somos un equipo grande, que quiere un cambio para José C. Paz y que estoy seguro, la gente nos va a acompañar”.

“Quiero agradecerles a los vecinos de José C. Paz por el cariño que siempre me han dado. He venido muchas veces y siempre fui recibido con afecto”, señaló el diputado nacional.

Por otra parte, el exvicejefe de Gobierno se refirió a la confirmación de que los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich) compartirán bunker el 13 de agosto. “Es lo que corresponde, nosotros tenemos una primaria para que la gente elija y una vez terminada, nos encaminamos todos juntos para ganarle al kirchnerismo, que es el objetivo central para llevar adelante estas transformaciones”, sostuvo y aseguró estar “convencido” de que el ganador de la interna arrastrará los votos de quien pierda. “Cuando competimos con Facundo Manes, después de la primaria chocamos puño, unificamos fuerzas y después le ganamos al kirchnerismo”, sentenció.