Mafia y zona liberada en Esteban Echeverría: Quemaron una casa con la familia adentro

En un acto extremadamente mafioso y de total impunidad, una familia en Monte Grande sufrió un terrible ataque por parte de cinco criminales que incendiaron una casa, donde en el interior estaba una madre con sus cinco hijos.

Según se ve en imágenes captadas por cámaras de seguridad, los atacantes bajaron de un utilitario Citroën a metros del domicilio portando un bidón de combustible, e irrumpieron en la propiedad en horas de la tarde. Arrojaron el líquido inflamable en los techos y prendieron fuego rápidamente a la vivienda. Por fortuna, todos los miembros de la familia pudieron escapar a tiempo, evitando heridas.

Asimismo, en la denuncia, la familia establece que los agresores dispararon contra el interior de la propiedad y uno de los balazos impactó en un automóvil que estaba estacionado.

Todo Se trataría de un ajuste de cuentas en medio de una disputa por la titularidad de la propiedad, ya que la casa pertenecía a la abuela de la familia, quien la vendió después de una denuncia de abuso que involucraba a una de sus nietas. El lugar no habría sido entregado a sus compradores, los que reclaman el usufructo de la finca, en un pleito que fue creciendo en intensidad.

Los actuales ocupantes de la casa creen que los agresores podrían haber sido contratados por los compradores en un intento de desalojarlos de la propiedad, no obstante, investigadores no descartan otras hipótesis en el ataque que por fortuna no dejó víctimas.