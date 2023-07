“Domingos de peña”, una propuesta que ya es un clásico entre los vecinos de Tigre

El festival itinerante del Municipio pasó por la Plaza Daniel María Cazón para llevar a la comunidad shows de música y espectáculos de baile folclóricos. Además, los presentes pudieron recorrer la feria Origen Tigre.

En la Plaza Daniel María Cazón de la localidad de Tigre Centro, el Municipio realizó el ciclo Domingos de Peña para el disfrute de los vecinos y vecinas. El festival itinerante tiene como objetivo promover la cultura local y acercar a la comunidad diferentes actividades recreativas.

Durante la jornada, los presentes disfrutaron de agrupaciones de baile y pudieron recorrer la feria Origen Tigre, espacio de comercialización que se brinda a los artesanos locales. Se realizaron shows musicales de los artistas locales Fernanda Mores, Manuel Andrada, “La quinta pata” y “Soltando coplas”. Además, la vecina de Rincón de Milberg, Costanza Coch, leyó una poesía de su autoría.

Marta, vecina de Tigre Centro, mencionó: “Hago folclore desde que me jubilé y me encanta. Es una actividad que puede hacer toda la gente y más con estas posibilidades que el Municipio trae a los distintos lugares de Tigre. Me parece una iniciativa muy útil la que han hecho. Estoy contentísima porque vengo y puedo bailar”.

Gladys, vecina de Rincón de Milberg, dijo: “Sigo todas las peñas, y si no están acá, se hacen en El Talar o Pacheco. Amo el folclore y voy a los talleres del Municipio. Agradezco por esta posibilidad y me parece muy bien que se haga en todas las plazas, porque a la gente le gusta bailar y venir a estos eventos”.