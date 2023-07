Fernández: “Tenemos la oportunidad de elegir si queremos un país para pocos o queremos la patria grande que soñaron Evita, Perón, Néstor y Cristina”

En Moreno, la intendenta encabezó el acto central del Partido Justicialista bonaerense en homenaje a Eva Perón junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Bajo el lema “Que florezcan mil Evitas”, Mariel Fernández, presidenta del Partido Justicialista local y vicepresidenta segunda del peronismo bonaerense, encabezó el acto central del PJ provincial en homenaje a Eva Perón, junto al gobernador Axel Kicillof.

En el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, se realizó una misa en la catedral de Moreno que fue celebrada por el padre Eduardo Farrel. Luego se hizo la tradicional marcha de antorchas desde el palacio municipal hasta el Boulevard Evita, y el homenaje finalizó con un acto en el Boulevard Evita y la avenida Libertador, donde se ubica el busto de la “abanderada de los humildes”.

La intervención artística que se desarrolló durante la actividad estuvo a cargo del Comando Evita, un grupo performático artístico y político que acompaña a la intendenta Mariel Fernández desde el año 2019. Más de 200 “Evitas” pertenecientes a 20 organizaciones locales acompañaron a su conductora política para invocar a la emblemática figura de Eva en el 71 aniversario de su paso a la inmortalidad.

“Este pueblo orgulloso no se olvida de cuando fue feliz, el pueblo peronista no se olvida cuando vivió la justicia social, no se olvida de cuando los últimos de la patria pasaron a ser los primeros, no se olvida cuando las mujeres fuimos protagonistas de nuestra historia y tuvimos la posibilidad de votar por primera vez de la mano de la compañera Eva Perón”, expresó Mariel Fernández.

“Nuestra querida Eva, junto al general Perón, nos enseñó que la riqueza de nuestro país no es para el disfrute de unos pocos, sino que es para que se distribuya en la justicia social de cada persona que habita en nuestra hermosa patria. La riqueza de nuestro país es para cobijarnos a todos”, enfatizó.

Además, la presidenta del PJ de Moreno se refirió a la situación que se vive en la provincia de Jujuy. “Todavía luchamos con los que se creen que son dueños de la tierra y se creen que son dueños de hasta el aire que respiramos. Por eso hoy quiero reivindicar al pueblo de Jujuy, a los pueblos originarios de Jujuy que están denunciando que el gobierno de Gerardo Morales se quiere quedar con la explotación del litio para unos pocos y en manos de intereses de extranjeros. Por eso están peleando los pueblos originarios de Jujuy, porque saben que si no los detenemos van a contaminar el agua, se van a quedar con una gran oportunidad para nuestro país que es para todos y todas”, afirmó.

Por último, la vicepresidenta segunda del peronismo bonaerense resaltó: “Este 13 de agosto tenemos la gran oportunidad de elegir en la Argentina si queremos un país para pocos o queremos la patria grande que soñó San Martín, la patria grande que soñó Evita, la patria grande que soñó el general Perón, la patria grande que soñaron Néstor y Cristina.”

Por su parte, Kicillof destacó que “71 años después haberla visto pasar a la inmortalidad, en todos los puntos de nuestra provincia y en todos los puntos de nuestro país, se homenajea a Eva Perón”. “Y acá en Moreno, se hace uno de los homenajes más hermosos y profundos que tiene nuestro país para ella”, añadió.

“Evita representa cada derecho que conquistó y obtuvo el pueblo. Representa cada escuela, cada hospital, cada fábrica, cada obra con la que se recupera dignidad de vida”, agregó y continuó: “Estamos viendo que las mismas fuerzas que atacaron a Eva y a Perón, que fueron artífices de un golpe de Estado, hoy persiguen y proscriben al peronismo de nuevo. Nosotros no bajamos los brazos: el amor vence al odio y con esa premisa trabajamos todos los días por la felicidad de nuestro pueblo”.

“Hay muchas formas de recordar e inmortalizar a Eva y su lucha. En pocos días vamos a tener la oportunidad de revivir todo su espíritu y va a ser en cada voto, en cada urna, para que Mariel Fernández vuelva a ser intendenta de Moreno y sigamos transformando la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Durante la jornada estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el ministro de Trabajo, Walter Correa; la intendenta de Merlo, Karina Menéndez; la secretaria de Desarrollo Comunitario de Moreno y precandidata a diputada provincial, Noelia Saavedra; la dirigenta del Movimiento Evita, Ornella Infante; la ministra de Desarrollo de la Nación, Victoria Tolosa Paz; las y los integrantes de la lista de Unión por la Patria Moreno; y una multitud de militantes de organizaciones políticas y sociales.