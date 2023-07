Ante la ausencia policial, vecinos de José C. Paz desbarataron un bunker narco

Ocurrió en el mediodía del domingo en el barrio Arricau tras una disputa a los tiros. Cansados de los hechos delictivos y de la falta de respuesta, las personas de las casas aledañas rompieron el lugar en donde se distribuía droga.

Ante la ausencia policial, vecinos de José C. Paz desbarataron un bunker narcohttps://t.co/NjjETeBKWN pic.twitter.com/AL38bsjeUD — SM Noticias (@SMnoticias) July 24, 2023

En la calle Corbeta Uruguay, entre Alsina y Wilde, ocurrió un hecho de violencia que incluyó disparos entre vendedores y compradores de droga. Hartos de la inacción de las fuerzas de seguridad, los propios vecinos se acercaron al bunker en donde trabajaba el “transa” y lo demolieron.

El lugar era conocido en el barrio como “lo de Kike”, y los dealers huyeron por los techos de las casas linderas antes de que llegara la policía.

Según se sabe, en el bunker no vivía nadie y era utilizado para la distribución y venta de droga. El mencionado Kike sería el narco más grande, jefe de los transas que trabajaban en la zona y no viviría en José C. Paz, sino que digitaba todo desde afuera.