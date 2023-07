Patricia Bullrich: “Los 12 años de kirchnerismo no le han hecho bien a San Martín”

La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó San Martín y recorrió, junto al postulante a intendente, Santiago López Medrano, el centro comercial de Villa Ballester. Luego, encabezaron un acto en la Plaza Mitre. Los acompañó el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti.

Antes del inicio de las actividades de campaña, los tres brindaron una conferencia de prensa. “Durante los 4 años que fui ministra de Seguridad intentamos de muchas maneras ayudar a San Martín. Lamentablemente el gobierno kirchnerista de San Martín hacía que esto sea imposible”, comenzó indicando Bullrich. Agregó luego que “12 años de kirchnerismo no le han hecho bien a San Martín”. “La inseguridad es producto de una ideología que cambia el sentido de lo que tiene que hacer un intendente, y en vez de proteger a los ciudadanos, protege a los delincuentes”, sentenció.

“Junto a Néstor Grindetti y Santiago López Medrano estamos trabajando en un programa para entrar en los lugares en los que las bandas se asientan para, desde ahí, controlar el territorio, y luego dispersarse en los barrios. Este plan va a estar listo y preparado para el 10 de diciembre”, agregó.

Consultada luego sobre sus spots de campaña, la precandidata presidencial sostuvo que “nosotros decimos es todo o es nada”. ¿Queremos que los chicos tengan 180 días de educación, o pretendemos negociar para que tengan 90? ¿En vez de 9 mil piquetes por año tener 4500?”, se preguntó, y planteó: “El orden tiene que llegar para generarles posibilidades a todos los argentinos. Necesitamos realizar un cambio que sea profundo y rápido, y si lo dejamos a mitad de camino es nada”.

“Nuestra campaña no es fuerte, son fuertes los cambios que hay que hacer en Argentina. Tenemos que ser fuertes porque no podemos ir débiles contra los narcos; y es fuerte porque no podemos enfrentar con debilidad a las mafias que dominan el país. El cambio que necesitan los argentinos es profundo y de fondo, y por eso necesitamos ser fuertes. Nuestra campaña va en ese sentido”. “Hoy el pueblo está angustiado, y esa angustia hay que revertirla, y para eso tenemos que tener un gobierno fuerte, para enfrentar a esos que nos van a intentar sacar -del gobierno- desde el primer día”, completó.

Por su parte, Grindetti se refirió a la situación de los comercios, y consideró que “es caótica por el tema de la inseguridad y por la situación económica”. “No todos los municipios colaboran con los comercios frente a este mal momento económico, como por ejemplo lo hacemos en Lanús”, señaló, y añadió: “Nosotros proponemos implementar programas fiscales de reducción de tasas. Queremos hacerles las cosas más fáciles a los comerciantes, sacarles la pata de encima”.

Finalmente, López Medrano dejó en claro que “los vecinos tiene un planteo principal que es la inseguridad, y eso tiene que ver con la falta de decisión política”. “El gobierno de Gabriel Katopodis y Fernando Moreira nunca tomó el tema de la seguridad como prioridad”, afirmó, y resaltó: “Nosotros destacamos lo que se hizo durante los 4 años que Patricia Bullrich fue ministra, donde por ejemplo, se coordinaba el accionar de las fuerzas federales con las provinciales. Hoy vemos operativos de Gendarmería, y se hacen a muy pocos días de las elecciones, pero durante los 3 años anteriores no aparecieron y no coordinaron acciones con las fuerzas provinciales y locales”.

“San Martín no resiste más parches, necesitamos cambios profundos”, sentenció, y cerró:

“Nosotros tenemos un candidato a gobernador que tiene la experiencia de haber gobernado un lugar complejo del conurbano como Lanús, y que pudo generar cambios visibles. Y tenemos a una candidata a presidente que tiene la decisión política, y lo demostró cuando fue ministra de Seguridad, de dar las pelas que hay que dar”.