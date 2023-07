Nardini llevó su campaña a Lo Polvorines: “Sentimos el acompañamiento de la gente”

Leo Nardini inició la campaña de cara a las primarias de agosto visitando los centros urbanos del partido de Malvinas Argentinas. Con presencia en las calles, continúa con el diálogo abierto y la cercanía con el vecino malvinense.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini, está enfocado en campaña como precandidato a intendente de Malvinas Argentinas, y como parte del inicio de la misma, recorre los centros comerciales del distrito. En este caso, ayer estuvo en la ciudad de Los Polvorines junto a la intendenta interina Noe Correa, comerciantes y familias del distrito.

Hace una semana, la campaña inició en la ciudad de Grand Bourg, luego el jefe comunal en uso de licencia estuvo en la ciudad de Tortuguitas, y este es el tercer centro comercial que recorre. Lo acompañan, también, grupos de jóvenes y artistas itinerantes.

Al respecto, Nardini dijo: “Muy contento de ver a gente que tal vez hacía un tiempo no veía y a otros con los que nos vemos seguido porque uno recorre Malvinas continuamente. Seguimos con la misma impronta y con los pies sobre la tierra, como lo hacemos desde el 10 de diciembre de 2015”.

“Como sabemos, quedan muchas cosas por mejorar y hay un desafío enorme por realizar (…), pero también es innegable que los vecinos nos acompañan con el voto por el avance en materia de infraestructura e inversión en obra pública que se ha hecho en todo el distrito”, comentó el ministro, y luego expresó: “Sentimos el acompañamiento de la gente y no cabe dudas de que vamos a poder continuar con la planificación que tenemos por delante”.

En ese sentido, el precandidato recordó que “cuando asumimos restaba el 54 por ciento de pavimentación en todo el distrito, y hoy nos queda menos del 20 por ciento”. “Hemos multiplicado a casi el triple la cobertura de servicios de cloaca y agua, éramos el peor distrito del conurbano en cobertura de estos servicios y hoy ya no lo somos”, enfatizó. También ponderó las inversiones en materia de seguridad, educación e infraestructura deportiva, y la puesta en valor de diferentes espacios públicos malvinenses.

Ya en lo nacional, y sobre cierto tono agresivo de la campaña electoral, Leo Nardini remarcó que “hay miradas diversas”, y que “nadie tiene la verdad absoluta”. “Le están hablando a segmentos específicos, buscando capitalizar el voto duro”, dijo, sobre algunos spots de Juntos por el Cambio. “Nosotros tenemos una mirada más amplia y menos confrontativa. Buscamos resaltar lo bueno que se ha hecho, reconocer que faltan un montón de cosas de las que en el 2019 generaron expectativas en los vecinos, y que hay que redoblar el esfuerzo para alcanzar esas metas”, agregó.

“Hay muchos que siguen fomentando las prácticas de odio, pero esa no es nuestra forma”, declaró el alcalde en uso de licencia, y ejemplificó: “Caminamos el centro comercial de Los Polvorines y hoy pasa algo que antes no pasaba. Yo en el 2015 terminé mi campaña acá, y me escupieron, me tiraron cosas y tuve que salir escoltado por la Policía. Hoy están todas las fuerzas políticas. Bienvenida sea la participación y la convivencia democrática”.