Zárate: Apuñaló a su ex pareja y murió porque nunca llegó la ambulancia del Municipio

Kiara Vilchez, de 18 años, fue detenida tras asesinar a su ex pareja, Alexis Ocampo Gallardo, de 25 años, aplicándole una certera puñalada en el abdomen en medio de una discusión. Ocurrió en el barrio Santa Lucía, de Zárate.

Malherido en una zanja de Camino del Fondo y Jesús Gurrea, fue trasladado por su familia al hospital de Campana ya que la ambulancia municipal de Zárate nunca arribó. El tiempo fue determinante, debido a pérdida de sangre ingresó fallecido.

El primer testimonio de la acusada fue haber encontrado a su ex novio, del que se había separado en marzo, malherido y que en el hecho estaban involucrados un grupo de jóvenes. Sin embargo, ante una seguidilla de contradicciones, la joven de 18 años confesó ante la Policía haber apuñalado a su ex en medio de una discusión. No obstante, la declaración no se repitió ante sede judicial, por lo que no tiene peso legal.

La investigación está a cargo del fiscal Alberto Gutiérrez, subrogante por feria judicial en la Unidad Fiscal de Instrucción 7 de Zárate, que en las próximas tomará declaración indagatoria a la detenida, a la espera que repita su confesión por el homicidio. Además ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio de la causante en búsqueda de elementos de interés.