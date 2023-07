Valenzuela presentó sus propuestas y pronosticó un “contundente” apoyo del votante de Bullrich a su lista

En estas elecciones, Diego Valenzuela va en búsqueda de su tercer mandato como intendente de Tres de Febrero. Ayer, en el Club Alianza de Caseros, presentó sus trazó sus metas para su eventual nuevo gobierno y presentó sus propuestas. Lo acompañaron los integrantes de su lista de precandidatos a concejales, y el lugar se vio colmado de funcionarios, militantes y vecinos. Concluido el acto, y en diálogo con la prensa, el jefe comunal habló de la interna local de Juntos por el Cambio y fijó postura frente al corte de boleta.

La jornada comenzó con las palabras de Oriana Colugnatti, precandidata a diputada provincial por la Primera Sección; del primer precandidato a concejal, Rodrigo Aybar; y de la senadora provincial y titular del PRO a nivel bonaerense, Daniela Reich. Los tres coincidieron en ponderar “la transformación” que Valenzuela llevó a cabo en Tres de Febrero. Se proyectaron también videos con mensajes de apoyo del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta.

Luego tomó la palabra el intendente, quien puso en valor lo realizado durante su gestión, y planteó que “queremos continuar gobernando para seguir transformando el municipio”. “La primera parte de nuestra gestión estuvo enfocada en recuperar servicios básicos municipales que estaban abandonados; y en la segunda, entendimos que podíamos avanzar más en cuestiones estructurales o mejoras en tecnología. Esta tercera etapa va a estar marcada por un plan viviendas y el Parque Industrial”, exclamó, haciendo énfasis en esos proyectos.

En ese sentido, durante su discurso detalló que se proyecta avanzar con programas habitacionales, con apoyo de Nación, para la zona de Villa Bosch, Combate de Pavón, Presidente Perón y frente de la estación Sáenz Peña; el desarrollo del Parque Industrial en Ruta 8 y Camino del Buen Ayre; la continuación de la puesta en valor de barrios populares como Ejército de Los Andes, donde puso como objetivo llegar al 100 por ciento de cloacas; la construcción de un nuevo CEDEM; y la realización de obras de infraestructura para Loma Hermosa, El Libertador, Churruca, 11 de Septiembre y Remedios de Escalada, en la zona norte del distrito.

“Estoy contando lo que quiero hacer en los próximos 4 años si la gente me elije”, manifestó, ya en rueda de prensa, Valenzuela. “Creo mucho en las ideas y en las propuestas, y eso es lo que hace que los vecinos te acompañen con el voto. Nadie vota palabras vacías, los vecinos votan gestiones que transforman la vida de los vecinos”, sentenció.

“Creo mucho en los equipos de trabajo, y el de Tres de Febrero es excelente. Si los vecinos nos acompañaron hasta ahora es porque venimos haciendo un gran trabajo. Queremos continuar para seguir transformando el municipio”, agregó.

Luego, y ya en lo político, el precandidato a jefe comunal habló de la interna de Juntos por el Cambio e instó a “manejarse en términos de ideas y respeto”. Dijo que se dio por “diferencias tácticas y de estratégica política, y no por una diferencia de valores y de lo que queremos hacer en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires”. “El 14 nos vamos a encontrar con todo gusto con Patricia Bullrich, con Néstor Grindetti y con Cristian Ritondo y con tantos otros compañeros de la otra lista”, enfatizó, pronosticando un eventual triunfo de sus precandidatos a presidente y gobernador, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

“Hay diferencias de matices, y para eso está la PASO, pero acá en territorio bonaerense la interna no va a dejar heridas, como por ejemplo ocurrió en Santa Fe. Acá se trabaja con respeto”, señaló, y añadió: “Yo creo que el candidato más preparado es Horacio Rodríguez Larreta, pero no voy a militar en detrimento de Patricia Bullrich. La PASO ordenará las candidaturas, pero después tenemos que estar todos juntos para ganarle al adversario verdadero que es el kirchnerismo”.

Y en cuanto a la interna local, Diego Valenzuela recordó “en mi equipo de trabajo tengo mucha gente que sigue a Patricia Bullrich”. “Acá no pudimos lograr una lista única, pero seguramente tengan ganas de acompañarnos en lo municipal”, estimó. Planteó luego que la lista local del bullrichismo se armó “a último momento”, y opinó que eso “no representa a mucha gente que se identifica con Patricia Bullrich y me acompaña a mí”.

“El apoyo del votante de Patricia Bullrich en lo local -a su lista- va a ser bastante contundente, y lo veo en la calle”, afirmó, y consideró que “mucha gente no decidió su voto, y quizás no sabe que Horacio y Patricia no comparten el mismo precandidato a intendente, pero está el sentido común”. “Yo no promuevo el corte de boleta, acepto el hecho democrático que una persona pueda votar a una candidato a presidente diferente al que me acompaña a mí, y más aun si es de mi espacio”, enfatizó, y cerró recordando: “En el 2019 tuvimos 10 puntos de corte de boleta, nos acompañaron muchos peronistas. Ya tenemos un voto ampliado, ahora vamos por más”.