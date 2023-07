“Tenemos un candidato que es mejor para San Martín, y es Leo Grosso”, afirmó Martínez

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, ratificó el apoyo del gremio a la precandidatura de Leonardo Grosso a intendente de San Martín por Unión por la Patria. En la sede distrital del sindicato de la construcción, y ante la concurrida militancia sindical y política, estuvieron presentes dirigentes locales y nacionales.

Martínez comenzó por reivindicar las PASO como método de elección interna. “Tenemos la oportunidad en este distrito, y no fue fácil lograrlo, porque también nos querían bajar de las PASO”, expresó. En ese sentido, no quiso entrar en disputas por lo que manifestó que “Gabriel Katopodis fue un buen ministro de Obras Públicas (…), pero nosotros, aquí en San Martín, no estamos contentos con lo que podría llegar hacer el actual intendente Fernando Moreira”.

“Por eso creo que surgió un compañero de abajo”, explicó el titular de la UOCRA, y enfatizó que el precandidato a intendente y diputado nacional tiene “una relación directa con lo que pasa en cada barrio, lo que pasa en cada zona de este distrito”. “Es un compañero que asumió la responsabilidad de transformarse en la voz de aquellos que no son escuchados. Tenemos un candidato que es mejor para San Martín, y es Leo Grosso”, sentenció. Antes de finalizar, aseguró que tanto el movimiento sindical como Grosso piensan en “una estrategia en común, una consigna, desarrollo, producción y trabajo”.

Por su parte, el precandidato a jefe comunal, enfatizó: “Lo que nosotros estamos haciendo en San Martín es una patriada popular. Esto es un grupo de vecinos y vecinas que se esfuerza todos los días, que cree que otro San Martín es posible.” En esta misma sintonía, hizo hincapié en que “este grupo quiere poner arriba de la mesa los problemas de la gente”. “Que no se discutan los problemas de los políticos. Nosotros en San Martín estamos discutiendo los problemas de nuestros vecinos, porque estamos dispuestos a hacernos cargo para resolverlos”, dijo.

“Estamos convencidos -continuó Leonardo Grosso- que las cosas que estamos haciendo tienen que ver con las cosas que pensamos. Forjamos la idea de un San Martín más justo, de un país más justo”. Para concluir, subrayó: “Estamos convencidos que vamos a ganar las PASO del 13 de agosto”