Morón: Se inauguró la Casa Museo María Elena Walsh

La casa natal de la emblemática artista de la cultura popular fue restaurada y reconvertida en un espacio que estará abierto a la comunidad para la recreación y la difusión de sus obras. El espacio se suma al patrimonio municipal.

El Municipio de Morón inauguró la Casa Museo María Elena Walsh, un espacio abierto para toda la comunidad. Se trata del hogar de nacimiento de la cantautora y donde pasó sus primeros años. Ese lugar funcionará como un nuevo espacio dedicado a la cultura, la recreación y la difusión de sus obras. Está ubicada en Tres de Febrero 547, Villa Sarmiento.

Ayer, el intendente Lucas Ghi encabezó el acto inaugural junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la subsecretaria de Promoción Sociocultural de la Provincia, Lorena Riesgo; y el ex intendente Martín Sabbatella, entre otros funcionarios y funcionarias.

La jornada contó además con la entonación de las estrofas del himno nacional a cargo de Leonardo Pastore. Luego, brindaron un show musical el grupo “Tamborcitos del Ecunhi” y en un emotivo acto, los artistas Teresa Parodi y León Gieco interpretaron algunos éxitos musicales de María Elena Walsh acompañados por piano, cello y contrabajo.

Durante el acto, Ghi expresó: “El propósito era poner a María Elena Walsh de cara a la comunidad. Simplemente lo que estamos haciendo es seguir democratizando el acceso a esa obra maravillosa que ojalá sea un hito. Que la obra tierna, cálida, entrañable, lúcida, provocativa de María Elena inunde este espacio y que las nuevas generaciones se dejen conmover, interpelar, genere curiosidades, despierte vocaciones, que signen los destinos de quienes tengan la posibilidad de ir a visitarla, que rompa las fronteras de Morón. Por eso desde el primer momento pensamos que había que darle esa estatura al proyecto”.

Por su parte Bauer destacó que “es una tarde de homenaje”. “Recién me preguntaban qué me gustaría que pase con los chicos y chicas que vengan a visitar este museo y lo que me gustaría es que redescubran o descubran la figura de María Elena. Que en sus corazones se siembre una semilla con ese espíritu, único, revolucionario, transformador, crítico, feminista, capaz de concebir semejante belleza. Que esa semilla crezca a la manera de cada niño, niña, de cada familia que visite esta casa y que entre todos y todas la valoremos”, agregó.

En tanto, Saintout remarcó: “Morón tiene que estar muy agradecido porque de aquí surgió esta mujer extraordinaria que irradia luz para todos y para todas nosotras. Que María Elena que es del mundo, de París y de Pehuajó, esté acá y que sea bonaerense tiene dimensiones históricas”. Y agregó: “Es un museo tal cual como concebimos nosotros a los museos, es de la comunidad, forma parte de ellos y ellas”.

La Casa María Elena Walsh cuenta con una superficie de más de 500 metros cuadrados totales, de los que 450 metros cuadrados fueron construidos y recuperados. La obra abarcó la recuperación de la fachada original y el patio central de la vivienda, la reconstrucción integral de todas las dependencias y la creación de seis salas para muestras y eventos.

La adquisición de esta vivienda fue posible gracias a un arduo trabajo y articulación permanente entre el Municipio, el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se trabajó en la recuperación de su estado original como patrimonio cultural y la puesta en valor para el disfrute de todos los vecinos y vecinas.

La comunidad podrá realizar visitas guiadas y recorrer distintos espacios interactivos para disfrutar, jugar e incorporarse a un mundo mágico rodeado de los mejores éxitos de la cantautora y su historia. Además, se realizarán periódicamente charlas, talleres y distintas actividades culturales y recreativas. Se podrá visitar de miércoles a viernes de 9 a 18 horas, los sábados de 11 a 20 horas y los domingos de 11 a 18 horas.

También estuvieron presentes, el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de ANSES, Fernanda Raverta; la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia, Victoria Onetto; el jefe de gabinete municipal, Damián Aguilar; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Spina; la secretaria de Educación, Cultura y Deportes de Morón, María José Peteira; el secretario municipal de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich; el secretario de Comunicación, Fernando Torrillate; la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 7, Victoria Babjaczuk; el intendente de Pehuajo, Pablo Zurro; y representantes de la Fundación María Elena Walsh y familiares de María Elena Walsh, entre otras autoridades provinciales y municipales, vecinos y vecinas.