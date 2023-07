Julio Zamora inauguró la ampliación y remodelación integral de la Escuela Técnica 2 de Ricardo Rojas

“Tenemos la convicción política de continuar fortaleciendo el sistema de educación pública en el Municipio de Tigre”, afirmó el jefe comunal en el marco de la presentación de la primera etapa de la obra. La misma constó de refacciones en la planta alta y baja con la incorporación de 9 aulas con su sistema de aire acondicionado, salas de Preceptoría y administrativas, núcleos sanitarios, un ascensor y más.

Junto a la comunidad educativa, el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto de inauguración de la ampliación y remodelación integral de la Escuela Técnica 2, ubicada sobre Carlos Tejedor, entre Talcahuano y Riccheri, en Ricardo Rojas. La flamante puesta en valor permite incrementar la matrícula de estudiantes de más de 890 a alrededor de 1300 alumnos y alumnas en total.

“Esta es una primera etapa de otras 2 que vendrán para terminar de coronar toda la Escuela Técnica 2, que cuenta con un director como Omar Peñate, que es muy querido por todas y todos y trabajó desde los inicios en el establecimiento. A metros de esta obra hace poco inauguramos la Escuela Primaria 44, y eso habla de nuestro compromiso en esta materia. Tenemos la convicción política de continuar fortaleciendo el sistema de educación pública en el Municipio de Tigre”, señaló el jefe comunal.

Respecto al trabajo mancomunado entre los gobiernos provincial y local, Zamora indicó: “Siempre ha estado presente con nosotros en lo que significa la seguridad y la infraestructura educativa, entre otros aspectos. Esto por supuesto es sumamente importante porque recala en el bienestar de los vecinos y vecinas”.

La obra contempló refacciones en la planta alta y baja del edificio, con la incorporación de 9 aulas con su sistema de aire acondicionado, salas de Preceptoría y administrativas, núcleos sanitarios, un ascensor, iluminación Led, un nuevo acceso sobre la calle Riccheri y renovación en la cocina. Se prevé que los trabajos continúen durante el receso invernal con el recambio completo de chapas en el sector de aulas existentes y la ampliación de salas en el sector de talleres y oficinas auxiliares.

El evento contó con la participación de estudiantes, cuerpo docente y directivo, autoridades de la comunidad educativa y vecinos. Inició con la entonación de las estrofas del himno nacional y la proyección de un video institucional sobre las obras más significativas de la gestión local. Luego, brindaron unas palabras el director del establecimiento Omar Peñate; el director provincial de Educación Técnica, Mariano Ferrari; y el intendente. Momentos después, se realizó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa alusiva a la inauguración y una recorrida por el flamante edificio junto a las y los alumnos.

“Esta puesta en valor es esencial porque tenemos la matrícula restringida y frente a eso quedan muchos chicos y chicas sin vacante o en lista de espera. Nosotros, por ejemplo, en la materia Automotores contamos con alumnos de distritos como San Miguel, y no le podemos decir que no porque no tienen otro establecimiento cerca. Con este espacio amplio podemos disponer de más lugar y aprovechar todas las herramientas”, expresó el director de la Escuela Técnica 2, y agregó: “Un día el intendente Julio Zamora se acercó y me dijo ‘vamos a hacer una obra acá’, quedé sorprendido pero al poco tiempo me llamaron los arquitectos y empezamos. Realmente sentimos una felicidad enorme”.

Hasta la fecha, el gobierno municipal construyó 5 escuelas, 3 jardines de infantes y 2 jardines municipales. En el 2022 se inauguró la Escuela Secundaria 19 en Troncos del Talar; y se construyó un nuevo comedor para la Escuela Primaria 32 de Don Torcuato; y en lo que va de este 2023 se presentó la puesta en valor de la Escuela Primaria 44 de Ricardo Rojas. Actualmente, se está construyendo la Escuela Primaria 23 en Don Torcuato y la Escuela Secundaria 47 de Benavídez.