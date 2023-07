Morales: “Sergio Massa es el presidente de los argentinos hace un año y hundió aún más a la economía”

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de los argentinos, Gerardo Morales recorrió este jueves la Segunda Sección de la provincia de Buenos Aires, dónde mantuvo reuniones con los sectores productivos, vecinos, y los candidatos de Juntos por el Cambio de las distintas localidades.

Durante su recorrida, y en contacto con la prensa, Morales expresó: “Cristina es la jefa de Alberto y también es la jefa de Sergio Massa ahora. Lo retó el otro día en un acto. ¿Qué puede proponer Sergio? Sergio Massa es el presidente de los argentinos hace un año y hundió aún más a la economía”. “Más inflación, más pobreza. ¿Qué nos va a proponer a los argentinos? Seguir como estamos. Entonces, por eso nosotros vemos la necesidad de trabajar muy fuerte para que haya un cambio”, lanzó.

“Necesitamos un país que deje de pendular entre extremos. La pelea no nos sirve. No le sirve a la gente, no le sirve al pueblo. Esa es la convicción que tenemos con Horacio”, enfatizó.

“Cortar rutas y tirar piedras no es una modalidad de protesta. Esa es la Argentina que no queremos. Esa Argentina violenta no la queremos. Queremos la Argentina de la paz. La Argentina en donde se imponga la ley y la Constitución y el respeto”, continuó el precandidato a vicepresidente.

“Hay que garantizar el derecho a la manifestación pacífica porque es una conquista democrática. Los docentes no son violentos. Las comunidades indígenas tampoco son violentas. Que se dejen de joder ya y de llevar violencia a la provincia de Jujuy. Y Aníbal Fernández es otro piquetero, porque lo que hace es darle la orden a la Gendarmería de que saquen fotos y cuiden los piquetes”, sostuvo. Planteó que hay que “volver a ordenar, y que “lo que quiere el pueblo jujeño es vivir en paz”. “En estos 7 años hemos producido una gran transformación de nuestra provincia”, enfatizó.

“Necesitamos un gobierno normal que ordene las cuentas, que ordene la vida cotidiana de las personas, que no gaste más de lo que tiene que gastar, que se enfoque en resolver el problema de la inflación, del cepo y de la brecha cambiaria”, dijo el radical. “Obviamente eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y puede ser que algunos digan acá vamos a los palos y listo, pero la verdad es que nos va a llevar un año resolver la brecha y el cepo”, señaló.

“Ordenar las cuentas es la prioridad básica. Pero no vamos a quedarnos enredados solo en eso, que obviamente es lo primero. Acá lo que más castiga, y el ajuste que se está produciendo hoy en este momento sobre el pueblo es la inflación, que genera pobres todos los días. Ojo con eso, porque cuando tenés más de un 40 por ciento de pobres en la República Argentina hay que actuar con mucha responsabilidad”, manifestó.

“Vamos a ser disruptivos, vamos a ser transformadores en cuanto a un plan de desarrollo que sea federal y que ponga en marcha todas las actividades”, continuó Gerardo Morales. Y adelantó: “Con Horacio estamos planteando la segunda reforma universitaria para que la universidad tenga vínculos mucho más fuertes con el sector productivo y del trabajo. La transformación productiva de la República Argentina nos desafía a generar también una importante transformación educativa, que le permita al país desarrollar su inmensa potencia”.

Asimismo, fue elogiosos con su compañero de fórmula: “Horacio ha metido presas a las 3 bandas narcos más complicadas de la Ciudad de Buenos Aires, y ha bajado la narco criminalidad. Eso, entre otras acciones, le ha permitido ser a la Ciudad de Buenos Aires la ciudad más segura de Latinoamérica. Gobierna una ciudad que no sólo está linda y es segura, tiene muy buenos indicadores en educación y en salud, es decir, en gestión”.

“Nuestro espacio es la expresión de la coalición Juntos por el Cambio. Está el radicalismo; el PRO, el sector de Larreta, que tiene mucho territorio; la Coalición Cívica con Lilita Carrió; Miguel Pichetto con el peronismo republicano; y José Luis Espert. Es una gran diversidad de pensamientos, que es lo que nosotros creemos necesita el país para tener fortaleza y musculatura en el gobierno, para afrontar los desafíos que tenemos y resolver los problemas de la Argentina”, analizó el jujeño.

“Tenemos que ordenar democráticamente la República Argentina, nosotros no podemos resolver nuestros problemas del presente y proyectarnos al futuro si no vivimos en paz y respeto en el marco de la diversidad”, propuso.

Para cerrar, el referente de Juntos por el Cambio habló sobre la problemática de la inseguridad y afirmó: “Hay cuestiones que son críticas, como es el tema de la inseguridad. Nosotros vamos a poner en marcha un plan, pero no estamos de acuerdo en que el Ejército participe en las tareas de seguridad interior, no están formados para eso”.

“La presencia del Ejército en la frontera genera una acción disuasiva muy importante para los narcos, y el apoyo tecnológico del Ejército con drones y con radares a la Gendarmería también. Luego hay que discutir la ley de derribo, porque te entran avionetas a tirar droga; y hay que hacer cumplir la ley de precursores químicos, por lo que vas a tener control de las fábricas de droga en la República Argentina. También designar jueces en la frontera, en las zonas más calientes, fiscales especializados, y poner todos los recursos en inteligencia criminal. Hay que dejar de joder con la AFI, que te meten inteligencia en la política, y meter todos los recursos en inteligencia criminal. Hay que invertir en tecnología”.

La recorrida de Morales incluyó las localidades de Pergamino, junto al Intendente Javier Martinez y el candidato a concejal Nahuel Filipini; San Nicolás, junto al candidato a intendente Agustin Barba; y Baradero junto al candidato a intendente Gabriel Descalzo.