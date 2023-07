Arnaldo Bresciani: “Un hombre íntegro como Blumberg no merece el destrato de Milei ni de su espacio”

El abogado y médico del Hospital Houssay, también precandidato a intendente de Vicente López por el espacio Justicia y Dignidad Patriótica, defendió Juan Carlos Blumberg en sus acusaciones contra el espacio que encabeza el economista.

“Es penoso y humillante que una persona como Juan Carlos Blumberg, quien tanto hiciera hace y lucha por esta sociedad, demostrando un coraje cívico que muchos políticos y legisladores carecen, esté padeciendo este escarnio mediático impulsado principalmente por el señor Javier Milei, sus familiares y referentes de peso político”, comenzó Bresciani.

“Como es sabido, hace tiempo que Blumberg militaba la candidatura a presidente de Milei. Él, como tantos otros, entre ellos yo, abrazamos su discurso de libertad, independencia y fundamentalmente repulsión a la casta política y todas sus corrompidas prácticas. Miles de personas son testigo de lo que digo, porque no había acto o reunión, encuentros o expresiones a la prensa en donde Blumberg, en un principio, no hablara loas de Milei y lo presentara como candidato innovador dentro de la devaluada, mediocre y falsa política actual, en especial, cuando gran parte de la sociedad rechaza todo el accionar de la política. De hecho es conocida la participación de Blumberg junto a su asesor letrado, el ex juez Casal, en el Partido Demócrata, partido político que impulsa su estrategia y accionar actual, y que ha contado en sus filas con celebridades históricas presidenciales como Adolfo Alsina, Nicolás Avellaneda, y Julio Roca entre otros importantes estadistas”, relató.

“Días atrás, y en la semana próxima al cierre de listas, diversos rumores comenzaron a tomar forma, muchos de ellos lamentables, conforme a las denuncias de gente vinculada al espacio de Milei, que se hicieron notoriamente públicas en lo que respecta a compras de espacios en las candidaturas. Basta con leer las denuncias y escuchar los audios de Martín Urionagüena, conocido empresario de Tigre, candidato y armador político de Milei en ese distrito, quien durante un año solventó ese espacio político, comprometió un número importante de fiscales, y entre otras cosas graves, refiere al llamado telefónica por la principal mano derecha del actual ministro de Economía diciéndole la misma, que su lista “no corría más”, porque en sus manos estaría la confección de la nueva lista que sería la que integraría a partir de ese momento oficialmente el espacio de Milei. Coincide en igual sentido las declaraciones vertidas por el señor Maslatón, hombre oportunamente muy allegado políticamente a Milei. No son menores las denuncias de corrupción y manejos espurios de cargos referidos por el empresario y periodista Carlos Eguía”, sostuvo el reconocido médico del Houssay.

“Para no extenderme y sin ir más lejos del distrito al que yo pertenezco, Vicente López, lo referido por un vecino que militó políticamente en el espacio de Milei, Matias Cerdá, quien calificó a Milei como cómplice de turbias maniobras por acción u omisión, afirmando que él candidato a presidente estaba al tanto de todo, y de todas las negociaciones que realizaban Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi en el armado de listas con el massismo, e incluso afirma que muchos de los nuevos candidatos tienen dudosas conductas sociales y cargan con cuestiones judiciales dando a entender que estarían en busca de fueros políticos más que en cambiar la política”, aseveró.

“Pero volviendo a la conformación de listas, cuando todo indicaba que el señor Blumberg iba a ser uno de los tres primeros candidatos a diputados nacionales, aparece un sospechoso cambio en las reglas de juego. Días previos al cierre de listas Blumberg fue citado a una reunión, en donde estaba Karina Milei, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja -que para nada estaban peleados como se refería- donde de última, le ofrecían el tercer cargo a senador provincial, o en su defecto, el décimo tercer lugar a diputado nacional. Dos lugares que nunca habían estado en la agenda de discusión”, señaló el dirigente.

“Recuerdo que Blumberg en ese momento, a modo de consulta, llamó telefónicamente a Victorio Pirillo, un conocido asesor político del distrito y dirigente sindical que lamentablemente no es parte de nuestro espacio político, quien desinteresadamente le refirió: “Usted Blumberg no está para decorar ni rellenar listas, por todo lo que ha hecho en materia legislativa debe estar entre los primeros. Un hombre recibido en distintos parlamentos del mundo, y autor de leyes vigentes no está para completar ni decorar una lista.” Blumberg tomó esta charla como un sabio concejo de alguien que lo acompañó en muchas de las marchas vinculadas a la tragedia con su hijo, procediendo Juan Carlos, acto seguido, a rechazar tales ofrecimientos”, manifestó.

“Para terminar sostengo que el doble discurso del candidato Javier Milei lesiona mucho a la sociedad que está cansada y harta de los políticos actuales, y que las formas que utiliza son las típicas maniobras de la casta política más aberrante y corrupta que tanto el señor Blumberg y yo, Arnaldo Bresciani, despreciamos. Es por ello que en Vicente López decidimos ir solos junto a vecinos destacados, en una boleta corta para estas elecciones denominada Justicia y Dignidad Patriótica”, concluyó Arnaldo Bresciani.