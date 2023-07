Alexis Lívora: “hay quienes están nerviosos y no quieren que hagamos campaña”

Alexis Livora, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio y candidato a primer Concejal en la lista que encabeza Ezequiel Pazos, se refirió a los actos de vandalismo que sufrieron esta semana. Luego de que comenzara oficialmente la campaña electoral con propaganda en la vía pública, varios carteles que promocionan la lista de Juntos por el Cambio fueron intervenidos con pintura o directamente arrancados de los postes donde estaban emplazados.

Por estos días, la campaña electoral de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias empieza a tomar color. A poco más de un mes de las PASO, que serán el 13 de agosto, las agrupaciones políticas ya tienen carteles en la calle, afiches y todo el merchandising de siempre.

En este sentido, se pudo ver a empleados municipales sacando los afiches de los postes y más aún, la aparición de manchas de pintura negra y blanca en carteles gigantes que incluso están dentro de diferentes propiedades privadas.

“Los que nos gobiernan hace años no quieren que las cosas cambien, por eso pretenden hacer desaparecer nuestra propaganda. Pero nosotros no bajamos los brazos, sabemos que hay miles de vecinos que quieren un cambio y por eso vamos a seguir trabajando para ganar las elecciones”, expresó Lívora. “Hace 40 años que vivimos en democracia, creo que todos los espacios políticos tendríamos que ser respetuosos con los demás y dejar que los vecinos decidan”, cerró.

Sobre estos sucesos, también opinó Fabricio Cheiro, concejal y referente de la Coalición Cívica Ari en José C Paz. “Los empleados municipales se tienen que ocupar de mejorar la ciudad y limpiarla, no de perseguir a opositores. Me preocupa que estemos al borde de una deriva autoritaria en la ciudad. Le pido a los vecinos que nos apoyen a frenar esto antes que termine siendo como Formosa”, concluyó.

Por el momento Pazos prefirió no hacer declaraciones al respecto, aunque sí manifestó: “nosotros vamos a seguir trabajando, sabemos que los votos se consiguen en la calle, charlando con los vecinos y eso es lo que vamos a seguir haciendo”.