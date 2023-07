Soledad Martínez recibió a Rodríguez Larreta y Diego Santilli en Vicente López: Recorrieron Villa Martelli

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este sábado en Vicente López, donde compartió distintas actividades con el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que en estas elecciones será aspirante a jefe comunal. También los acompañaron el precandidato a senador nacional, José Luis Espert; y el precandidato a diputado, Miguel Ángel Pichetto.

La agenda de Rodríguez Larreta, Santilli y Martínez en Vicente López comenzó con un encuentro con vecinos y continuó con una recorrida por el centro comercial de Villa Martelli. Los tres dirigentes tomaron contacto con los vecinos del distrito y recogieron sus principales inquietudes.

Además, brindaron una conferencia de prensa durante la cual Rodríguez Larreta expresó que las principales preocupaciones de los vecinos son la inseguridad, la inflación y la educación pública, y respecto a esta última afirmó: “El deterioro de la educación pública en la provincia de Buenos Aires es tremendo, y cada vez más y más familias mandan a los chicos a la Capital Federal, Todos tienen que tener una escuela de calidad cerca de la casa y ese es el desafío”.

A su vez, consultado por SM Noticias respecto del paro de colectivos de ayer, sostuvo que “para la gente fue gravísimo, perdieron días de trabajo y no pudieron realizar sus actividades”. “no se puede dejar a la gente sin transporte, es un servicio esencial. Tiene que estar garantizado y no pueden cerrarlo totalmente de un día para el otro, casi sin avisar. Es no pensar en la gente y tomarlos de rehenes para solucionar un tema que es económico y el que nos afecta a todos, la inflación”.

“El problema termina siendo la inflación, que es lo que está paralizando al país, y todo tiene que ver con lo mismo, con un gobierno que está sin rumbo y que ha fracasado y está generando un drama a todos los argentinos”, detalló el precandidato presidencial.

Asimismo, cruzó a Sergio Massa, quien sugirió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo del transporte público en su jurisdicción. “El transporte es responsabilidad del gobierno nacional y él lo sabe bien. Tendrían que solucionarle los problemas a la gente en vez de buscar culpables”, lanzó, y añadió: “Frente a los temas que tenemos que tenemos responsabilidad nos hacemos cargo. Gobernar es hacerse cargo y eso hacemos todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional debería hacer lo mismo”.

Santilli, por su parte, afirmó: “Tenemos la convicción y la energía puesta en no sólo ganar esta elección, sino en consolidar un proyecto superador al kirchnerismo a nivel nacional y provincial”. “Los vecinos nos piden tener un trabajo formal que les permita llegar a fin de mes, que sus hijos aprendan en la escuela y terminar con la inseguridad. Nosotros tenemos que ir a enfrentar al delincuente, tenemos que hacer retroceder al narco y para eso tenemos que ser muy firmes y contundentes. Nuestra prioridad es ir a buscar al chorro hasta debajo de la cama para que los bonaerenses vuelvan a vivir en paz”, exclamó.

“En Vicente López estamos trabajando todos juntos, y con Horacio y Diego lo venimos haciendo hace tiempo, coordinadamente con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros desde Vicente López vamos a volver a proponerles a los vecinos que vuelvan a elegir este equipo. Sabemos que acá se vive mejor que en otras ciudades del conurbano, pero no nos dormimos en los laureles y queremos seguir haciendo. Esa va a ser nuestra propuesta”.