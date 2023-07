Encontraron muerta a una madre y a su bebé en José C. Paz

Una mujer de 26 años y su bebé de cuatro meses fueron halladas muertas en una vivienda que alquilaban en Sol y Verde. Se presumo por el avanzado estado de descomposición, que llevaban varios días muertas.

El hallazgo tuvo lugar en la casa ubicada en Salvador María Del Carril, entre Lima y Quito, en la localidad paceña de Sol y Verde. Al no saberse nada de la mujer, identificada como Mercedes Thalia Rivero, la dueña de la casa que alquilaba le solicitó a su hijo policía que fuera a averiguar.

Fue entonces que el hombre tras tocar varias veces, tomó la decisión de romper la puerta. Allí encontró a la joven junto a su pequeña bebé muertas y en avanzado estado de descomposición, lo que hace presuponer que llevaban muertas varios días.

Este macabro hallazgo trae varias hipótesis. A los investigadores les llamó la atención que la puerta no estaba forzada. Según relataron los dueños de la casa, era normal no ver a la chica por varios días, y eso fue lo que hizo que se demoraran en ir a ver, y a su vez, que aún no se conozca la causa de muerte.

La chica es oriunda de Corrientes y vino con su bebé recién nacida hace algunos meses. Familiares viajan desde la provincia del litoral para recibir el cuerpo.