Zamora tras la confirmación de la interna de Unión por la Patria: “Que no haya golpes bajos, chicanas ni violencia”

Lo afirmó el jefe comunal en una nueva edición del ciclo “Domingos de peña” en Don Torcuato. Además, destacó: “Estoy orgulloso de que mi partido me haya defendido, de que haya podido imponer un criterio de democracia”.

En la Plaza Aviadores de Malvinas de Don Torcuato, el Municipio llevó adelante una nueva fecha del ciclo “Domingos de peña”. Allí, el intendente Julio Zamora envió un mensaje a los candidatos de cara a las próximas elecciones PASO: “Que no haya golpes bajos, chicanas ni violencia”.

“Estoy orgulloso de que mi partido me haya defendido, de que haya podido imponer un criterio de democracia, es lo que queremos. No hay que dramatizar tampoco, se trata de una elección, de ir a las urnas, de que la gente pueda elegir a sus candidatos en forma democrática y clara. Por eso, el llamamiento mío como intendente municipal que soy en la actualidad, es que en todos los partidos se puedan discutir ideas, que no haya golpes bajos, chicanas ni violencia; que no haya ningún tipo de cuestiones que, de alguna manera, hagan una mala prensa de la política y de los partidos políticos. Ese es mi mensaje para todos quienes son candidatos hoy”, afirmó el jefe comunal.

En el marco del programa “Domingos de peña”, vecinos y vecinas disfrutaron de una tarde a puro entretenimiento y diversión con shows de música en vivo a cargo de artistas locales y diversas agrupaciones de baile.

Al respecto, Zamora señaló: “El festejo es algo necesario para nuestro pueblo, un pueblo que está con dificultades y que realmente es necesario tener una mirada de mucho más futuro para nuestra comunidad. Acá nos encontramos con gente que nos agradece muchas cosas, pero que también nos pide otras cosas más, y es parte de nuestro rol, estar de alguna manera con los oídos bien abiertos, para que los sueños de los vecinos se cumplan. Esa es mi función y es lo que yo voy a hacer mientras se haga política, en todo mi vida, esté donde esté”.

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de variados shows de artistas locales invitados como Daniel Acha, grupo “Semblanza”, Jorge Aspiroz, “Alma santiagueña” y el dúo “Herederos”. Además, se hizo presente la feria itinerante Origen Tigre, una propuesta imperdible que promueve el desarrollo económico de vecinos y vecinas de todo el distrito.

La concejala Gisela Zamora, expresó: “Esta es una actividad que busca promover el folclore, toda nuestra cultura en las plazas. Es muy lindo ver cómo las familias se reúnen y bailan. Estamos cada día más cerca de nuestros vecinos, cada día más comprometidos con nuestra comunidad, cada día más fuertes, porque nuestros vecinos nos dan la fuerza para seguir adelante con nuestro objetivo de hacer de nuestra comunidad el mejor lugar para vivir”.