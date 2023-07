Morales en San Martín: “Grabois y el gobierno nacional siguen agitando en Jujuy”

Lo dijo el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio durante una conferencia de prensa que llevó adelante en San Martín, junto al precandidato a intendente de San Martín del espacio, Mauricio D’Alessandro. Realizaron una caminata por la arteria central del distrito y dialogaron con los vecinos.

Gerardo Morales brindó el sábado una conferencia de prensa en San Martín, luego de una recorrida por la peatonal Belgrano que encabezó junto a Mauricio D’Alessandro, precandidato a intendente de San Martín de Juntos por el Cambio, donde dialogaron con los vecinos.

Del encuentro con los medios de prensa, participaron, además, las candidatas a concejales, Alexia Carusso, dirigente de la Juventud Radical local; y Guadalupe Cirelli, presidenta de la Juventud Pro de San Martín.

Ante la pregunta de los periodistas sobre la situación de Jujuy luego del conflicto desatado a partir de la manifestación violenta que sufrió la provincia, Morales dijo que tiene elementos de prueba para asegurar que el gobierno nacional respalda a agitadores, que siguen cortando rutas. “Hemos frenado un golpe de Estado en la Provincia. Intentaron tomar la legislatura por medios violentos. Nosotros no podemos permitir eso. Había que actuar para poner orden. La manifestación debe ser pacífica. No se puede cortar rutas, tirar piedras, y agredir a otras personas. El kircherismo, entre otras cosas, nos deja una crisis cultural. La violencia como método no puede permitirse”, afirmó, y dijo que ahora mismo “Grabois y el gobierno nacional siguen agitando en Jujuy”.

Por otra parte, al ser consultado por la situación del distrito, D’Alessandro indicó: “Hace unos días, Cristina hablaba sobre que los jóvenes se querían ir de la Argentina… ¿Pero no fueron ellos los que gobernaron 16 años? Lamentablemente, la política kirchnerista ha fracasado en lo nacional, lo provincial y lo municipal”. “Vine con la moto, después de una actividad en San Isidro, y luego de cruzar la avenida Sarratea las casas muestran carteles en venta. Mucha gente se quiere ir de San Martín. ¿Cómo puede ser que alrededor nuestro vivan con más seguridad, más educación y más Salud? Somos el CEAMSE de la delincuencia, y ese es otro problema provocado por el oficialismo. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un Derecho Humano. El kirchnerismo entiende que quien pide seguridad está contra el pueblo. Los que más sufren de inseguridad son los que menos tienen”, completó.