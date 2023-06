Sujarchuk presentó su lista para las elecciones y llamó a “militar para que Sergio Massa sea el próximo presidente”

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, encabezó el acto en el cual se presentó la lista del Partido Justicialista escobarense para las elecciones. De esta manera, anunció su postulación para las próximas elecciones generales como precandidato a jefe comunal de la lista Unión por la Patria, en búsqueda de su tercera gestión al frente del Municipio. El evento se realizó en el Centro Lusitano de Escobar, ante una gran concurrencia.

“Estoy feliz y lleno de esperanza con la lista que presentamos para las elecciones, con hombres y mujeres que aman a este partido tanto como cada uno de ustedes”, se dirigió Sujarchuk a los concurrentes, manifestando que “Escobar se ve reflejado no sólo en la lista, si no en la gestión que llevamos adelante”. Sujarchuk, quien se definió a sí mismo como un “intendente no se desentiende de los problemas”, aprovechó a repasar diversas obras realizadas durante su mandato y anunciar nuevas, destinadas a “seguir mejorando la vida de cada uno los vecinos de Escobar”.

Quien también tomó el centro de la escena fue Carlos “Beto” Ramil, actual secretario general del Municipio e intendente interino durante el período de licencia que tomó Sujarchuk al asumir funciones en el gobierno nacional. Ramil, quien encabezará la lista de precandidatos a concejales por el oficialismo, señaló que espera “una victora contundente del mejor intendente de la historia de Escobar”, en referencia a Sujarchuk.

Promediando el acto, se requirió la atención médica para una persona desmayada en la multitud, la cual recibió atención inmediata en los puestos de salud del predio. Es que los militantes agrupados en el microestadio del Centro Lusitano de Escobar terminaron por superar las expectativas, tal como manifestara Sujarchuk en varias ocasiones, pidiendo disculpas a quienes no pudieron ingresar al recinto.

Sujarchuk buscó, sin hacer nombres personales, diferenciarse de fuerzas opositoras, señalando a los presentes en el acto que “cuando escuchan palabras como ‘queremos un Estado austero’ lo que les están diciendo es que les molesta la inversión en salud y educación, les molesta que el que no tiene nada ahora tenga una oportunidad”. “Nosotros vamos a seguir trabajando por un municipio inclusivo y no exclusivo. Tenemos muchas responsabilidades, y la primera es escuchar las necesidades de la gente, tenemos que hacer un ejercicio permanente de interpretación de cada uno de nuestros vecinos”, manifestó el intendente, agregando que “donde hay una necesidad nace un derecho y vamos a seguir generando derechos en cada rincón del partido de Escobar, porque la patria es el otro, y ese otro es la razón por la que hacemos política”.

De cara a las elecciones primarias de agosto, el intendente expresó: “Tenemos 43 días para unir los corazones y seguir saldando las deudas pendientes, y no lo vamos a hacer solos, lo haremos junto a un incansable trabajador a quien tuve el honor de conocer en el Ministerio de Economía. Vamos a militar para que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos”. Así, dejó en claro su apoyo al candidato principal del gobierno nacional para la presidencia.

Finalizando, Sujarchuk comentó: “La Argentina no puede volver para atrás, tiene que encontrar un futuro. Nuestra gente merece estar mejor, unidos como siempre, y unidos para ganar las elecciones en Escobar. Convoco a todos y todas a un compromiso militante de seguir sosteniendo el camino que empezamos”. “Por lo que hicimos y por lo que vamos a seguir haciendo, quiero ser intendente del partido de Escobar nuevamente”, concluyó el mandatario.