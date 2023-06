Juan Andreotti va por su reelección como intendente de San Fernando

El jefe comunal confirmó su postulación para seguir renovando el municipio y presentó al equipo que integrará la lista sanfernandina de Unión por la Patria, acompañando la candidatura de Sergio Massa. “Querer y conocer el lugar donde uno vive son las dos cosas fundamentales que no pueden faltar para cuidar y renovar nuestra ciudad”, dijo Andreotti, y agregó: “Logramos cumplir muchos sueños y hacer crecer nuestro orgullo sanfernandino. Les pido que me acompañen para seguir construyendo una ciudad más empática, que a partir de servicios de calidad, nos una igualando oportunidades”.

El 13 de agosto, en las elecciones primarias, Juan Andreotti será precandidato a intendente de San Fernando “para seguir renovando la ciudad que más se renovó en los últimos años”, como enfatizó. Así, ira en búsqueda de su reelección en la lista de Unión por la Patria, alineado con Sergio Massa en la síntesis de unidad.

“Tengo el orgullo de ser candidato a intendente. Soy de los que cree que no se puede querer lo que no se conoce. Querer y conocer el lugar donde uno vive son las dos cosas fundamentales que no pueden faltar para cuidar y renovar nuestra ciudad”, manifestó en un escrito el jefe comunal. Y continuó: “Amo nuestro barrio, nuestras calles, nuestra historia, el lugar donde nací, crecí y el que me dio todas las oportunidades y alegrías de mi vida. De donde es mi club, mi río y mi escuela, de donde son mis amigos y mi familia, y donde pienso vivir toda mi vida”.

“Tuve el honor y la alegría de que mis vecinos y vecinas me eligieran para representarlos como Intendente de esta ciudad. Logramos cumplir muchos sueños y hacer crecer nuestro orgullo sanfernandino. Quiero pedirles que me acompañen para seguir construyendo una ciudad más empática, que a partir de servicios de calidad, nos una igualando oportunidades. Una ciudad donde puedas crecer, desarrollarte, estudiar, trabajar, sentirte cuidado, una ciudad para vivir”, completó Andreotti.

La lista que encabezará tiene como primer precandidata a concejal a Alicia Aparicio, actual diputada nacional. Aparecen luego, Santiago ríos, funcionario local del área de Obras Públicas, Romina Mabel Arzola, Hernán Javier Rondán, Vanesa Eva Medialdea, Luis Hansen, Ángela Vanesa Valdez, Damián Rocca, Alicia Alegre y Gabriel Alejandro Villamayor.

En tanto que para el Consejo Escolar son precandidatos Gastón Mansilla, Patricia Bolo Bolaño y Javier Hugo Ivinkelried.