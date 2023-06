Gustavo Posse será el precandidato a vicegobernador de Diego Santilli: ¿Qué pasará en San Isidro?

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, se postulará junto al intendente de San Isidro, el radical Gustavo Posse, como acompañante en la fórmula. Así fue anunciado hoy en una conferencia de prensa el binomio presidencial integrado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, quienes presentaron a los postulantes que integrarán la boleta en la provincia de Buenos Aires para las primarias, José Luis Espert, de Avanza Libertad, como cabeza de su lista de senadores nacionales, acompañado por Cynthia Hotton, del espacio Más Valores. ¿Quién estará a la cabeza de la boleta local de este espacio en San Isidro?

“Con este equipo vamos a ganar la provincia de Buenos Aires para cambiarle la vida a todos los bonaerenses”, dijo Larreta en el acto de presentación, que se realizó en el restaurante Masaii de la localidad sanisidrense de Acassuso. “Este es el equipo que va a pelear para que tengas un buen trabajo, para que vivas tranquilo, y no tomen de rehenes a tus hijos en la escuela para hacer política”, agregó.

“Con Diego como gobernador y Gustavo como vicegobernador vamos a transformar la Provincia para siempre. Son dos tipos de laburo, que saben hacer las cosas bien, con experiencia de gestión y de llevarle soluciones a la gente. Además son un ejemplo de unidad, con el PRO y la UCR compartiendo la fórmula”, sostuvo, y destacó que “esa unidad está presente en toda la lista”.

En tanto, la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires queda encabezada por Miguel Ángel Pichetto, de Peronismo Republicano, seguido por Silvia Lospenato, del PRO; y Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Asimismo, entre los diputados provinciales, Florencia Arietto va a encabezar la lista en la Tercera Sección; y Claudia Rucci la acompañará en el tercer lugar. Todas y todos los mencionados estuvieron presentes en la conferencia de prensa.

Por su parte, Santilli presentó al radical Posse como “uno de los grandes intendentes de la provincia de Buenos Aires”, y consideró “un lujo” tenerlo en la competencia electoral. “La experiencia de intendentes como él es muy importante para encarar las transformaciones que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. Es un intendente con capacidad de gestión y que ha transformado su distrito”, destacó.

Su flamante compañero de fórmula, en tanto, expresó que “en la Provincia hoy no se pueden concretar los sueños, y nosotros con Diego Santilli, más lo que vimos en la acción de gobierno con Gerardo y Horacio, trabajaremos en equipo para que eso pueda cambiar”. “Estoy enamorado de San Isidro, pero soy un compatriota y tengo una mirada de conjunto, y eso fue lo que me decidió a acompañarlo”, añadió, ante la consulta sobre los motivos que lo llevaron a aceptar esta postulación y no volver a presentarse como precandidato a jefe comunal sanisidrense.

Finalmente, Espert -recientemente incorporado a Juntos por el Cambio- anunció que en el Senado va “a pelear por una nueva ley de coparticipación y una nueva ley del Consejo de la Magistratura”. “La Corte dijo que la ley de hoy es inconstitucional, y no vamos a permitir desde el Senado que se continúe violando una disposición del alto tribunal”, sostuvo, y agradeció la apertura del espacio “a las ideas liberales”.

Promediando la rueda de prensa, Rodríguez Larreta se refirió a la fórmula presidencial de Unión por la Patria, que tiene a la cabeza a Serio Massa. “Es apostar por la reelección de Alberto Fernández, es votar a su ministro de Economía y a su jefe de Gabinete. Son parte del kirchnerismo que fracasó”, lanzó.

“Hoy tenemos la inflación más alta en 30 años y es responsabilidad e este equipo; los vecinos tienen miedo de salir a la calle, y también es responsabilidad de ellos. Ese es el país que nos dejan”, añadió, y concluyó: “Más allá que intenten ponerse una careta, es el kirchnerismo puro. Quieren hacer lo mismo que en el 2019, pero eso se termino. Los argentinos eligieron cambiar”.

El escenario en San Isidro

Oficializada la decisión de Gustavo Posse de no ir por un nuevo mandato como jefe comunal, todo lleva a pensar que la candidata a intendente de San Isidro por esta ala de Juntos por el Cambio será Macarena Posse, hija del alcalde y actual concejal.

La joven dirigente ya tuvo funciones dentro del Ejecutivo municipal. Por ejemplo, estuvo a cargo de la coordinación entre el Municipio y diferentes entidades intermedias a lo largo de la pandemia. Además, se la puede ver con un rol activo en los diversos operativos destinados a acercar servicios de la Comuna a los vecinos.

La confirmación de esta postulación se daría en horas de la tarde hoy, y no está claro si tendrá que enfrentar o no una primaria con un precandidato a intendente del espacio de Patricia Bullrich.