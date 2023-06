Morales: “Estamos viviendo una fuerte intervención del gobierno nacional financiando la generación de caos en Jujuy”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dialogó este lunes con Eduardo Feinmann. Aquí lo más relevante de una entrevista donde Morales describe y explica la situación por la que está atravesando esa provincia.

Gobernador, tiene convulsionada la provincia…

Estamos viviendo una fuerte intervención del gobierno nacional financiando la generación de caos en Jujuy. De nuevo Milagro Sala está financiando el conflicto. Hay gente que se ha infiltrado, de los detenidos hay por lo menos 8 personas que no son de la provincia, son de organizaciones que han venido a participar de las movilizaciones.

La reforma de la Constitución genera más derechos. Ha limitado los mandatos, las reelecciones indefinidas, que ya no existen en la provincia ni para diputados ni para ni para intendentes; se ha prohibido la Ley de Lemas; se ha prohibido el indulto para casos de corrupción, femicidio; y se ha avanzado cualitativamente en derechos.

Respecto de las comunidades, han participado 156 comunidades en la redacción del artículo. El texto de la constitución del 86 solo dice “una ley velará por las comunidades”. El nuevo texto refiere al artículo 75, inciso 17, de la actual Constitución Nacional, les reconoce la preexistencia étnica y cultural, establece el derecho a la educación bilingüe e intercultural, y establece la propiedad comunitaria de las tierras. Es la primera constitución que hace propia la consulta previa informada que plantea el 169 de la OIT. Más derechos para las comunidades con participación de las comunidades.

Acá lo que busca el gobierno nacional es el conflicto. Ayer cayó Pietragalla en un avión del gobierno con 8 funcionarios más para incentivar el conflicto. El gobierno nacional está financiando a gremios para que no bajen el conflicto. Los dirigentes del kirchnerismo, junto con los dirigentes de la izquierda, están metidos e incentivando.

Acá se quiere replicar un modelo de violencia que nosotros vamos a rechazar. La constitución, la nueva constitución, que es la primera que regula la Inteligencia Artificial, incorpora el derecho a la inclusión digital y el derecho a la paridad de género.

Lo que yo escuché es que en realidad la reforma constitucional es para criminalizar cualquier tipo de protesta, meter preso a todo aquel que protesta, y además darle menos derechos a los pueblos originarios.

Es mentira, garantiza el derecho a la manifestación pacífica, por la que no hay que pedir permiso. Sí establece al Estado la obligación de regular ese derecho que no es absoluto, para que no colisione con otros derechos, en el marco de que están prohibidos los cortes de rutas, calles y usurpaciones de edificios públicos. Eso sí está puesto en la constitución, y eso sí es lo que no quiere el kirchnerismo, y está en el Código Penal ya en el artículo 194, que sostiene que hacer eso está prohibido, pero además, al final del artículo que plantea la regulación dice que “dentro de los estándares internacionales de garantía del derecho a manifestar sin criminalizar y sin estigmatizar”, pero sí está prohibido el corte de ruta. Me parece que este es un debate nacional que hay que dar.

La reforma se votó por unanimidad. De 48 miembros, renunciaron los 6 representantes de la izquierda, quedaron 42, hubieron 41 miembros presentes que votaron por unanimidad. Estas manifestaciones violentas se están organizando con el apoyo del kirchnerismo y del gobierno nacional para neutralizar esta consigna que refiere a la prohibición de corte de rutas, calles y toma edificios públicos.

Lo que se está generando en Jujuy es un debate que tiene que darse a nivel nacional respecto de cuáles son los límites de la protesta. El derecho a manifestarse es un derecho, en tanto sea pacífico y sin armas. Vaya a marchar a Washington o a Ginebra a ver qué pasa. A mí me parece que el tema de los cortes de ruta tiene que formar parte de la agenda del debate nacional.

¿Esto es un laboratorio kirchnerista y de izquierda de cómo van a accionar si llegan a perder las elecciones nacionales?

Exactamente, ya lo han anticipado, dijeron que va a correr sangre. Esa es la consigna del kirchnerismo y de la izquierda, del Polo Obrero, de distintos sectores que lo único que quieren es la violencia y el caos. Necesitamos mantener la paz que hemos logrado en Jujuy durante 8 años de gestión, necesitamos restablecer la paz en la República Argentina, restablecer el orden en la vida cotidiana de las personas, allí hay un desafío. Y convocar a todos estos violentos a que depongan esta actitud.

Nosotros de 18 mil trabajadores del turismo en 2015, ahora tenemos 25 mil trabajadores en el turismo, especialmente en la Quebrada. Imaginen el fin de semana, los turistas que pasaban por los cortes con las valijas no vuelven más a Jujuy. Es como un auto perjuicio, porque los trabajadores de turismo de la Quebrada son de las propias comunidades. Este es el debate que hay que generar en el país.

Leí que Milagro Sala dijo que usted es un buitre, ni un halcón ni una paloma.

Milagro Sala tendría que estar en el penal, no en la casa, detenida y dando órdenes y repartiendo dinero, contratando a empresarios como en aquel tiempo. Acá hay un fuerte embate del gobierno nacional para volver a establecer el Estado paralelo, que es lo que hay en el país. En el país hay un Estado paralelo. Es lo que se vive en Chaco, lo que ha vivido Jujuy con Milagro Sala es el Estado paralelo que aún subsiste a nivel nacional. Las organizaciones sociales han manejado más de 700 mil millones el año pasado sin control. Cuando se maneja la plata sin control se la roban y terminan de la peor manera, con violencia.

Acá hay muertos, mataron al Pato Condorí, a Lucas Arias, a Ariel Velázquez y en Chaco desapareció Cecilia. Termina mal la historia por el camino que nos quiere llevar el Kirchnerismo.

Algunos vieron a los abogados de Milagro Sala en el corte de ruta…

Claro, estaban los Palmieris y estaba Carolina Moises, diputada nacional, van a pagar una multa de más de un millón y medio de pesos, todos. Obviamente estamos buscando profundizar el diálogo con las comunidades que han sido desinformadas.

De la redacción de la reforma han participado 156 comunidades. Vean el nuevo artículo que va por más derechos, lo único que plantea este debate es la prohibición de los cortes de ruta y la necesidad de reglamentar la protesta. Es necesario que sepamos que, desde las autoridades provinciales, si alguien quiere marchar, que tiene todo su derecho, le pedimos “avísame 48 horas antes, para que le yo avise a la gente, y dígame cómo deja circular a las personas”. Este es un debate que se tiene que dar el país.

El kirchnerismo y la izquierda y todos estos sectores violentos que lo que han hecho es destruir la cultura del esfuerzo y del trabajo en la República Argentina tienen que frenar con los embates violentos. Hay que ver como apedreaban a la Policía cuando empezó a avanzar para que puedan liberar la ruta. Esto es lo que han venido a hacer personajes de afuera. Esa persona que se vio en todos lados, que le habla al pobre padre que tiene la hija enferma, es un tipo de afuera.

¿Algunos de los detenidos tienen antecedentes penales?

Sí, siguen presos porque tienen antecedentes penales. Les hice una propuesta que rechazaron porque está metida a la izquierda, porque se ha politizado y porque está el gobierno nacional amparando la situación de violencia que hoy vive Jujuy.