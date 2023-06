Morales: “Necesitamos una coalición que gobierne, que tenga coraje y no cague a la gente”

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, cerró este lunes la convención nacional del partido, que deliberó durante toda la jornada en Parque Norte.

Durante su discurso. Morales expresó: “Este es el ámbito más federal del partido, y reafirma lo que siempre digo, que el radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio”. Indicó además que el eje del encuentro “fue el programa de gobierno, para no repetir aquello que nos pasó entre 2015 y 2019, y no se trata de buscar culpas, llegamos como llegamos, pero lo que no hicimos fue el papelón del Frente de Todos, nunca debilitamos el liderazgo de Mauricio Macri”.

“Hoy tenemos un programa que hace más de un año se está discutiendo. Y es importante por la derechización que se está dando en el pensamiento argentino, donde a diferencia de la década del 90 hoy tenemos varios Neustadt que se olvidan de lo que pasó y vuelven a plantear temas que hemos vivido y padecido los argentinos”, añadió. Además, manifestó: “Muchos te preguntan cuántos argentinos vamos a sacrificar en nombre del ajuste. Con un 40 por ciento de pobres el ajuste está hecho”.

“Me preocupa que algunos dicen que la segunda vuelta puede ser entre Juntos por el Cambio y Javier Milei, y que eso es sano para la Argentina. Eso no es sano, es cualquier cosa menos sano”, sostuvo el radical. “Otra candidata habla de eliminar el cepo el primer día y asegura que eso no va a provocar hiperinflación, porque hay que ir hacia una economía bimonetaria. Eso es dolarización, y hay que tener cuidado con esas cosas”, manifestó.

“Acá lo que hemos firmado es que vamos a recuperar el valor del peso argentino, entregar la moneda es entregar la bandera. También planteamos la independencia del Banco Central, frente a quienes plantean su desaparición, desquiciados a los que hay que mandarlos a leer la Constitución”, sentenció. “Bajo ningún punto de vista dolarización, privatización de la educación, de la seguridad, de la salud pública. No vamos a autorizar políticas que destruyen la universidad pública, eso ya pasó. No se van a llevar puesta la reforma, no lo vamos a permitir”, exclamó.

“Estamos convencidos que hay que abrirse al mundo, que el Mercosur se ha convertido en un lastre. El desafío es el desarrollo federal, pensar el país con otra cabeza. Hay que hacer un pacto por la producción y el trabajo, porque lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo. Es el momento de la política”, prosiguió el precandidato presidente.

“Tenemos que sacarle el pie de encima al productor, al emprendedor, dejar de joder al campo y saber que somos un país que va hacia otra matriz productiva”, comentó, y habló de invertir en ciencia y tecnología y de “un Estado presente que atienda a jefas de hogar, a niñas y adolescentes, y a los más vulnerables”.

“Tenemos claro que hay que estabilizar la economía, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que no puede continuar el despilfarro del Frente de Todos, que ha hundido el barco. Porque la situación que vive la Argentina es responsabilidad del Frente de Todos. Es de Cristina y del presidente”, apuntó Gerardo Morales.

“También hemos ratificado la pertenencia a Juntos por el Cambio y apoyado su ampliación, con la convicción que debemos salir de esas miradas estrechas que definen lo que hace la coalición en función de que le conviene o no a una candidata”, sintetizó. Y cerró: “Necesitamos una coalición que gobierne, que tenga coraje, convicción y no cague a la gente. No podemos fracasar y no vamos a permitir que fracase Juntos por el Cambio. Vamos a seguir ampliando hasta el minuto final en que nos toque hacernos cargo del gobierno en diciembre”.