Cecilia Moreau llamó a “discutir un programa de gobierno antes que las candidaturas”

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, llamó hoy a “discutir un programa de gobierno antes que las candidaturas” y aseguró que “no veo que el Frente de Todos se separe, pero sí veo una reconfiguración del Gobierno. A Massa lo veo cansado de presión, esfuerzo y muchos dirigentes no lo comprenden”.

“Tenemos que discutir un programa de gobierno para no cometer los errores que cometimos, no podemos tener divergencias que no se puedan solucionar en una mesa, expresó y agregó que el ministro de Economía “aún en este contexto económico, es uno de los mejores candidatos de nuestro espacio político, pero entiendo que está ordenando las diferentes medidas que toma”.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja señaló además que. “si tenés a todos los gobernadores, intendentes, los movimientos sociales, centrales sindicales que no quieren las PASO y cuatro te dicen que sí, algo no se entiende”.

En ese sentido, manifestó que “cuando dicen no me bajo es una situación de capricho personal, primero hay que discutir los problemas de gobierno, por eso no se entiende que quieran ir a las PASO en el caso de Victoria contra Kicillof, cuando ella decía en 2021 que era el mejor gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, señaló que “fue un mal acuerdo de Martín Guzmán con el Fondo Monetario del que todavía el país no se puede recuperar, luego de los 20 mil millones de dólares que faltan por la sequía” y agregó que “no hay orden económico sin estabilidad política”.

Consultada por la recorrida que ayer realizaron Wado de Pedro, Axel Kicillof y Malena Galmarini; la Presidenta de Diputados dijo que “solo fue una foto de tres funcionarios en gestión, porque tenés funcionarios que rosquean y otros que gestionan”.

Respecto al Congreso que el Frente Renovador realizará mañana en el estadio Arena, Moreau indicó que “mañana no vamos a discutir Massa si, Massa no, Sergio le contará a los militantes del Frente Renovador cómo estamos en términos económicos, sociales y políticos y plantea la misma generosidad que en el 2019. Tenemos que tener criterio de responsabilidad para entender que no hay orden económico posible sin estabilidad política”.