Julio Zamora participó de una nueva peña de la tercera edad en El Talar

El jefe comunal compartió con la comunidad el evento organizado por el Municipio en el Polideportivo Almirante Brown. El mandatario recorrió las mesas, dialogó con los adultos mayores de distintos puntos del distrito y destacó el desarrollo en obras públicas como 2 microestadios, 2 teatros y el futuro hospital de alta complejidad. La actividad contó con shows musicales, baile y un almuerzo de camaradería.

En el Polideportivo Almirante Brown de la localidad de El Talar, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora compartieron una peña de la tercera edad con vecinas y vecinos de distintos polideportivos de Tigre. Durante el encuentro festivo, organizado por el Municipio, el jefe comunal recorrió las mesas, dialogó con los presentes y compartió shows musicales.

“Realmente un encuentro muy emotivo con los jubilados de los polideportivos de La Paloma y El Talar. Mediante la música y el baile, compartimos y hacemos esta comunidad que queremos, donde cada uno de los vecinos tenga un lugar. El Municipio en este caso, es el vehículo para esta fiesta de todos los adultos mayores. Con la comunidad de vida lo que queremos construir es una ciudad en donde cada uno se puede realizar”, expresó el jefe comunal.

En el inicio del evento, Julio Zamora brindó unas palabras para los presentes, donde destacó obras municipales como la construcción de 2 teatros en Don Torcuato y El Talar, el futuro hospital municipal de alta complejidad y los microestadios en Benavídez y Don Torcuato.

Nora, vecina del Polideportivo Almirante Brown, señaló: “La primera vez que participo en una peña del Municipio. Es muy confortable estar con mis compañeras de viaje en esta vida. La posibilidad que nos brindan los polideportivos es la de poder ejercitarnos, poder salir y socializar. Nos sentimos mucho más contenidas por nuestras compañeras de edad, nuestros pares, que nos entienden, y nos sentimos revalorizadas, porque esto nos ayuda en la salud”.

Durante el encuentro, el mandatario recorrió las mesas y dialogó con los adultos mayores sobre sus inquietudes y problemáticas. Allí, reafirmó la idea de generar una comunidad de vida. En el cierre del evento, el jefe comunal presenció el show del grupo folklórico Vilaleros y compartió una tanda de baile con los presentes.

María Luisa, vecina de El Talar, indicó: “Todos los polideportivos están muy bien. Las y los profesoras fueron siempre muy encantadores. Hace 2 años que vengo y no me puedo quejar de nada. Además, en el barrio está todo lindo, yo vivo sobre la calle Groussac y me encanta la senda para ejercicios que hicieron”.