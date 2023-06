“Para esta gestión Vicente López no terminó de ser nunca una prioridad, fue un lugar de paso”, aseguró Marchiolo

Nicolás Marchiolo, precandidato a intendente de Vicente López por el radicalismo, converso con SM Noticias y compartió su mirada sobre lo hecho por el gobierno municipal. También habló de sus propuestas de campaña, y de su deseo de poder competir en el marco de una primaria de Juntos por el Cambio.

“Este año Juntos por el Cambio tiene un escenario en el que seguramente se vaya a dar una PASO a nivel nacional, provincial y municipal. La coyuntura hizo que en años anteriores nosotros no hayamos podido participar de los procesos internos, pero pareciera que este año la participación va a ser posible”, comenzó indicando el joven dirigente. “Nosotros tenemos un proyecto para Vicente López en el que venimos trabajando desde hace varios años, y queremos ofrecérselo a los vecinos”, agregó.

Para él, hoy “los vecinos perciben que su contribución, a través de lo que pagan en tasas municipales, es muy alta, y que eso no regresa con servicios municipales que mejoren su calidad de vida”. “En Vicente López hay 57 mil millones de presupuesto, y somos 283 mil vecinos, por lo que hay más de 200 mil pesos por persona por año para gastar en obras o programas que nos hagan vivir mejor”, contó, e instó a “equilibrar esos números y fijar mejor las prioridades”.

“Nosotros deberíamos ser un lugar en donde los servicios sean excelentes, donde el barrido, el alumbrado, el estado de la vereda y la poda de los árboles funcionaran muchísimo mejor. Deberíamos tener un sistema de salud municipal que funcione mucho mejor, que no cuente con un solo hospital municipal; tendríamos que tener un sistema de protección ciudadana más pujante, que haga sentir al vecino más cuidado”, analizó, y prosiguió: “Tenemos el presupuesto por persona más alto de la región y no tenemos los servicios y las obras que tienen, por ejemplo, San Fernando o San Isidro”.

Esto responde a que “en Vicente López se dio una transición innecesaria, porque Jorge Macri tenía todavía mandato como intendente del distrito”, dijo Marchiolo. “La transición -la llegada al gobierno de Soledad Martínez- se notó y tuvo un impacto en desmedro de las obras y los servicios”, consideró. Continuando con su análisis, opinó que, para esta gestión, “Vicente López no terminó de ser nunca una prioridad, fue un lugar de paso, y cuando se está de paso en un lugar, muchas veces se toman medidas de corto plazo y que no son estructurales”.

“Vemos una desinversión alta en obras o servicios que verdaderamente cambian la calidad de vida, y que se apostó mucho al corto plazo”, declaró. “Las gestiones anteriores encararon un montón de reformas estructurales que permitieron que Vicente López no se inunde; que cuente con el Hospital Houssay, la Maternidad Santa Rosa y el sistema de atención primaria; y que tenga la infraestructura educativa que tiene con jardines y escuelas municipales. Sin embargo, en los últimos 12 años el ritmo de grandes obras de infraestructura fue decayendo. Solo se hizo el túnel de Munro que no es muy usado por los vecinos”, agregó.

“Lo que no sucede es por falta de eficiencia, porque falta conocimiento y porque faltan ganas de cambiar las cosas. No hay un sueño de ver un Vicente López mejor, y ese sueño te lo da el hecho de haber pasado toda una vida acá”, dijo el precandidato. En ese sentido, y ante la consulta sobre el salto de Jorge Macri del distrito a la Ciudad de Buenos Aires, sugirió que “usó a Vicente López” para acceder a otros cargos, y que los vecinos en la calle plantean que “no está bueno lo que pasó”.

“Para nosotros Vicente López es el mejor lugar del mundo. Es el lugar donde me crie, estudie, me desarrollé y donde tengo a mis amigos y mi familia. Tengo un compromiso por el lugar, quiero que sea mejor, porque si es mejor yo voy a vivir mejor también”, enfatizó. “Sabemos que el vecino, electoralmente, ha acompañado varias veces a esta gestión, a pesar que sabe que no son de acá. Eso no le ha pesado al vecino”, reconoció, pero indicó: “Nuestro mensaje es que nosotros tenemos capacidad, conocimiento y ganas de mejorar el lugar donde vivimos. Somos de acá, y eso hace que tengamos que rendir cuentas en nuestro barrio”. “Un gran déficit de este gobierno es la falta de cercanía. Se necesita un gobierno más cercano, y nosotros podemos serlo”, cerró.

Finalmente, retomando el eje de la competencia electoral interna dentro de Juntos por el Cambio, Nicolás Marchiolo expuso que en agosto “habrá PASO en todos los distritos, y no vemos motivo para que no haya en Vicente López”. “Queremos competir, tenemos ganas de hacerlo, y la competencia siempre potencia, y el que no quiere competir es porque tiene miedo”, sentenció.

“Pasa muchas veces que los vecinos no votamos lo que queremos, votamos lo que podemos, porque al cuarto oscuro llegan las opciones que se definen a dedo”, reflexionó, y añadió: “Hoy, que la gente está enojada con la política, creo que es un buen momento para poner sobre la mesa del cuarto oscuro todas las alternativa, para que elijan a los mejores, y que gane el que mejor interprete lo que hoy demandan y sienten los vecinos del país, la provincia de Buenos Aires y Vicente López”. “Necesitamos que gobierne el que tenga el respaldo mayoritario de la gente. Eso va a ayudar a que la gestión tenga legitimidad para tomar decisiones complejas como las que va a tener que tomar el próximo gobierno”, concluyó.