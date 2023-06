Morales: “No puede ser que la lógica de incorporación a Juntos por el Cambio sea en función de lo que le conviene o no a Patricia Bullrich”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dialogó este lunes con María O’Donnell, por Urbana Play, aquí lo más destacado de esa entrevista.

“Estamos a una semana de la fecha de presentación de frentes y alianzas y tenemos pendiente la definición de la incorporación de Espert que hemos pedido la Unión Cívica Radical, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica. Esperemos que eso se resuelva hoy. Luego también está en debate el planteo para la incorporación de Schiaretti y un sector del peronismo, que seguramente se seguirá debatiendo durante la semana”, contó Morales.

Luego, lanzó: “No puede ser que la lógica de incorporación o no de otros sectores a Juntos por el Cambio sea en función de lo que le conviene o no a Patricia Bullrich”. “Hace 3 meses estamos en una meseta, atrapados en la interna entre Bullrich y Larreta, con pérdida de iniciativa. Y nos parece que la mejor manera de fortalecer una propuesta que va a gobernar la República Argentina es garantizando gobernabilidad sobre la base de la ampliación de JxC, que además es lo que votó la convención del radicalismo”, agregó.

“Juntos por el Cambio no puede convertirse en una secta que además funcione en virtud de si eso conviene a tal o cuál candidato”, continuó el precandidato. Planteó luego que “hoy hay dos posiciones dentro de Juntos por el Cambio, la más extrema, que expresan Patricia y Mauricio Macri; y del otro lado estamos dirigentes que nos toca gobernar y que hemos tomado decisiones, y allí estamos el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica, un sector mayoritario, le diría que el 80 por ciento del radicalismo. y un sector del Pro que lidera Horacio Rodríguez Larreta, con una coincidencia en cuanto a que lo que necesita el país es salir de la grieta, de los extremos”.

“Creo que hay una posición mayoritaria en la coalición en cuanto a terminar con la grieta, en cuanto a reconstruir el diálogo en la República Argentina y a que la política debe dar respuestas concretas a los problemas de la gente y eso no es a partir de la pelea, sino que es tratar de aglutinar a todos los sectores racionales de la República Argentina, que los hay en los distritos partidos, y también en los sectores del peronismo que integran Miguel Pichetto y Schiaretti, por ejemplo”, sostuvo. “Patricia Bullrich no puede apelar a la descalificación para ganar el debate, o planteando cuestiones sobre Massa para ganarlo. Está muy soberbia”, dijo, y le pidió “que baje un cambio, que no descalifique para ganar en el debate de ideas”. “Hay un punto a resolver y lo debemos debatir razonablemente, con sensatez, y sin apelar a ese tipo de descalificaciones”, finalizó.