Marcelo Ballester: “Los vecinos de San Martín están hartos del abandono y la ineptitud municipal, la inseguridad, y la casta política”

El dirigente de “La libertad avanza” presentó su plan de gobierno para solucionar las problemáticas de los vecinos del distrito, y también habló de la aplicación de la “motosierra” en la gestión pública municipal.

¿Cómo ves hoy San Martín y la gestión municipal?

Los vecinos de San Martín están hartos del abandono del Municipio desde hace muchos años, y eso no da para más. Nos convertimos en la capital del narcotráfico, y la gestión actual está más ocupada peleando y discutiendo entre ellos, que en los problemas vecinales que los sanmartinenses denuncian todos los días. Hay un Estado ausente y un intendente que no se ocupa de la inseguridad, de los narcos, de la basura y de las calles rotas, y podría seguir enumerando cuestiones. En los barrios esto sucede porque nunca tuvieron la decisión política de resolverlo. Las necesidades hoy son urgentes y están fuera de control. Es una situación muy crítica.

¿Los vecinos que es lo que te piden cuando hablas con ellos?

Los vecinos tienen muchos reclamos en cada barrio de San Martín, me piden que los ayude y eso hacemos. Denunciamos desde hace varios años diariamente las problemáticas acompañándolos, y es por ello que tomé el compromiso en querer ser intendente del distrito y vine a hacerme cargo de cada problema y necesidad vecinal. Conmigo será cambiar el abandono por gestión, con un plan de gobierno que sea en beneficio de nuestros vecinos. Me comprometo a accionar desde el día uno de asumir como intendente.

¿Cómo ven la política los vecinos de cara a las próximas elecciones?

Los vecinos están hartos que les mientan en la cara, de ver cómo salen a repartir volantes primero con la cara de un candidato, luego con la cara de otro, y que posteriormente no están en las listas esos nombres a causa de sus propias peleas internas. Tratan de agarrar un lugar de privilegio para ser concejales o renovar su banca, habiendo también algunos que están en mandato actual en el Concejo Deliberante y no se hacen cargo de nada, escondiéndose por no haber hecho nada de lo que prometieron cuando asumieron. También están hartos de aquellos que aparecen de la nada en el año de elecciones, les tenés que poner un GPS porque no conocen San Martín, ya que no viven en el distrito, no tienen la mas mínima idea de que es lo que pasa en los barrios y de las problemáticas reales que tienen los vecinos.

También están aquellos que quieren despegarse de sus partidos políticos a los que pertenecen, como si fuera que no son gobierno actualmente, y lo son. Le mienten a la gente que la está pasando muy mal. Ese es el accionar que tiene la casta de la política, y sabemos muy bien que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio forman parte de la misma casta. Son funcionales a sus intereses personales para poder seguir siendo poder, para repartirse lugares entre ellos y cuidar sus cargos políticos. Esto se va a acabar porque tengo la decisión política. Haré limpieza total, no va a quedar ninguno. Lo hacen desde hace décadas y así estamos. Llegamos a final de un ciclo. Les digo a los sanmartinenses que viene un futuro mejor de orden y responsabilidad moral.