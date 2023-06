Morales: “Con este gobierno, el problema político profundiza el problema económico”

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, participó este jueves 1 de junio del ciclo de charlas “El país decide 2023”, organizado por las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano.

En ese marco Morales expresó: “Estamos atravesando una situación muy compleja en la economía, producto de algunos problemas estrictamente económicos y otros políticos. Cuando se está en gestión de gobierno lo importante es marcar un rumbo y que la gente sepa dónde vamos. Con este gobierno esto no pasó, el problema político profundiza el problema económico”.

Recordó luego que “6 meses antes de la hiperinflación del 89, la inflación era 6,5%”. “Este mes que ha pasado ha sido 8,4%, está picando a 9” la que viene. Cualquier detonante político como la renuncia del ministro Sergio Massa, la renuncia de la vicepresidenta, tal vez el resultado electoral de las PASO, puede profundizar esta situación crítica. Hoy todo es muy precario”, analizó.

“Nosotros estamos trabajando con un programa de gobierno que ya prácticamente tenemos. Estamos bastante mejor que en 2015 en ese sentido. Hay una interna en el PRO que hace mucho ruido. Tenemos que cohesionarnos más y dar señales diferentes a las que estamos dando, porque de otra forma crecen algunas alternativas que van a ser inconvenientes para la República Argentina”, continuó el radical.

“Estoy convencido que la única fuerza política que está en condiciones de gobernar es Juntos por el Cambio. Necesitamos ordenar la economía, ordenar las cuentas públicas, ordenar la vida cotidiana de la gente”, añadió.

El precandidato a presidente consideró que “el desafío es cómo generamos más trabajo en la República Argentina”, y que “no hay transformación productiva si no hay transformación educativa”. “En el país tiene que darse un debate de una gran reforma del sistema educativo, porque el mundo está cambiando, está generando una gran demanda y un gran desarrollo científico y tecnológico que acompañar. La realidad nos empuja”, expuso. “Acá el problema estructural se resuelve con trabajo, ordenando la economía y con medidas que pongan a producir a todo el mundo. Con leyes que tengan invariabilidad fiscal, así el presidente que viene no las cambia. Porque si vos sos emprendedor y sos empresario, invertís y pretendés que no te cambien las reglas de juego. El camino es ordenar la macro, estabilizar y el desarrollo con criterio federal”, añadió.

“Además tenemos que abrazar la idea de no trabajar solamente para los 4 años de la gestión de gobierno. Yo soy gobernador hace 7 años, cumplo 8 años ahora. Estoy transitando mi segundo mandato. Puse en marcha una reforma de la Constitución. Sacamos el 50% de los votos. Así que imaginarán que podría haber reformado la Constitución para reelegirme, lo que no está en nuestra convicción. Ya tenemos un nuevo gobernador, que es mi actual ministro de Hacienda, y vamos a eliminar los privilegios de la política, vamos a eliminar los fueros para casos de corrupción y femicidio, vamos a terminar con las reelecciones indefinidas, le vamos a dar calidad institucional a la provincia. Ese es el camino”, enfatizó.

Acompañaron a Gerardo Morales durante la charla, Pablo Dons, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Dino Bellorio Clabot; la directora de la carrera de Abogacía, Julieta Bernasconi; y la presidenta de la Universidad de Belgrano, Marcela Porto.