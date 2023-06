Nueva edición de la Liga de Fútbol Femenino en Malvinas Argentinas

Participan 30 clubes del distrito. Compiten en cinco categorías y tres zonas. Reúne a 1800 mujeres de todas las edades.

Por segundo año consecutivo, comenzó a disputarse la Liga de Fútbol Femenino en Malvinas Argentinas.

Participan 30 clubes. Son 5 categorías, Sub 10, Sub 13, Sub 17, Primera División, Categoría Damas. Compiten en 3 zonas, Súper Liga Femenina, Zona Malvinas y Zona Argentinas. Juegan 1800 mujeres en total.

Gisela Mattea, subdirectora de Instituciones Intermedias y Ligas Deportivas, explicó: “Es un trabajo que llevamos adelante con mucho orgullo, articulando con la subsecretaría de Deporte y todos los clubes. Siempre vamos a estar agradecidas a nuestro senador provincial Luis Vivona, quien en el año 2011 comenzó a creer en el fútbol femenino local, cuando llevaba a cabo su función como subsecretario de Deporte de la Nación, y nos brindó herramientas para dar nuestros primeros pasos. En el 2015 nos siguió acompañando nuestro actual ministro Leo Nardini y en la actualidad la intendenta Noe Correa”.

El objetivo es que participe toda la familia, niñas desde 6 años en adelante y sin límite de edad.

En cada encuentro se puede ver jugando a varias generaciones, abuelas, madres e hijas, que todos los miércoles participan en diferentes canchas.

La organización está a cargo de la Dirección de Instituciones Intermedias y Ligas Deportivas del Municipio de Malvinas Argentinas.