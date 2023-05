Max Perkins: “el sistema de seguridad de San Miguel se quedó en el tiempo”

La Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires realizó una reunión en Bella Vista de la que participaron la diputada nacional Marcela Campagnoli, su par de provincia Maricel Etchecoin Moro, el referente local Juan Manuel Rosas y el precandidato a intendente Max Perkins.

“Siempre la mesa provincial de la Coalición Cívica hace reuniones periódicas con la intención de conocer la provincia, qué caminos hay que tomar en algunos distritos y tener a la militancia local como anfitriones”, explicó Campagnoli, quien sostuvo que en el encuentro de hoy “buscamos estar al tanto del panorama nacional, ya que se vienen fechas de definiciones”.

En este sentido, la diputada nacional ratificó que “la candidatura de ‘Lilita’ (Elisa Carrió) está firme” y la definió como una “dirigente formada desde el derecho, la filosofía, el humanismo y le ética”. “Le aporta mucho a la campaña y al debate”, aseguró y fue tajante: “’Lilita’ garantiza la unidad”. “Lo que le importa es aportar desde su conocimiento para una mejor interna”, agregó.

En tanto, Maricel Etchecoin manifestó: “lo importante es el concepto de la unidad. Juntos por el Cambio viene desde el 2015 demostrándole a la sociedad que sectores distintos podíamos unirnos representando cosas distintas, pero entendiendo el corazón de lo que sí nos unía”.

“Esto nos permitió transitar un gobierno y perder luego una elección, que no es fácil. Ahora en esta instancia podemos darle una opción a la ciudadanía cuando hay un profundo descontento”, dijo. “Creemos que en la provincia de Buenos Aires Diego ‘el Colo’ Santilli es el mejor candidato que tenemos de cara al oficialismo y todos nosotros vamos a estar trabajando con él”, añadió.

En relación a esto, la legisladora provincial se hizo eco de los dichos del ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre, quien le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que decline su candidatura a presidente. “Lo respeto, no coincido con sus dichos. Creo que nadie tiene que pedirle a nadie que no exprese algo que representa”, manifestó. “Fue una frase errónea y conociéndolo debe haber cambiado su postura”, agregó.

En tanto, Juan Manuel Rosas señaló que desde la Coalición Cívica en San Miguel se continúa “en la misma línea, tratando de representar a los vecinos con las necesidades que tienen”. “Queremos fortalecer el partido, hemos crecido mucho, ya tenemos cuatro elecciones seguidas y sentimos que la gente nos da su apoyo y cree en este espacio como un resguardo moral y ético”, sostuvo.

El dirigente local afirmó que “la gente está un poco descontenta, alejada de la política, pero a su vez con cierta responsabilidad de tomarse el trabajo y ver quiénes son los candidatos”. “Se está sufriendo mucho, por eso uno tiene que tratar de llegar a las personas y poder establecer un vínculo”, expresó.

Finalmente, Max Perkins afirmó estar “muy contento de recibir a la mesa provincial de la Coalición Cívica” e indicó que la mayor preocupación pasa por “la situación económica, la inflación, la inseguridad y la salud”.

“La atención de la salud no es la misma que supo ser, el problema de la inseguridad viene creciendo como en toda la provincia y esos son los principales temas que nos manifiestan los vecinos”, dijo.

En cuanto a la confrontación entre el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ex intendente Joaquín de la Torre, Perkins sostuvo que el precandidato presidencial “nunca le contestó, él cree en la unidad del espacio, pero es un tema que ya está y quedó de lado”.

Por último, el dirigente recordó su paso por la Secretaría de Seguridad Municipal. “Estoy orgulloso de haber liderado el equipo que diseñó y ejecutó un sistema que llegó a ser un modelo para la provincia, pero me preocupa mucho cómo ése sistema se quedó en el tiempo”, lanzó.

“Es muy importante para todo sistema de seguridad local, que conserve los pilares centrales, que son el equipo de gente y la innovación tecnológica. En ese sentido creo que la Ciudad de Buenos Aires es el modelo a seguir”, concluyó.