Abuso de menores: Piden la detención del vecino de Tigre, Marcelo Corazza

El productor de televisión y vecino de Tigre, Marcelo Corazza, está procesado sin prisión preventiva y con falta de mérito dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, en el marco de una causa en la que se investiga una red de corrupción de menores. Esta semana trascendieron chats y fotos que lo comprometerían y lo podrían dejar a un paso de volver a la cárcel. En análisis desde América TV.



Días atrás se conoció el informe pericial de los teléfonos celulares del productor de Telefé. Se analizaron 2 dispositivos, los que arrojaron 14 conversaciones, de las cuales una particularmente llama la atención del fiscal penal Ricardo Sáenz.

Los investigadores ponen el foco en una charla donde se habla de encuentros sexuales con fines comerciales. “Tengo uno de mis chicos que hace encuentros”, se lee en uno de los chats.

En la misma conversación, Corazza escribe: “Una vuelta me habla una persona para hacer encuentros, a lo cual yo le ofrezco, le doy los detalles de cuánto valían, qué era lo que hacían y demás, y me pregunta de dónde soy. Y le digo de dónde es el chico que él quiere a su servicio y me dice ‘ah, igual que el de Temperley, por ende, te conozco’. Cuando me dice así le digo ‘¿el morocho?’ y te empezó a describir ‘es jugador, así y así’”.

La respuesta del joven fue: “Boludo, no me expongas así. Me mandaron eso a mi WhatsApp. Te re equivocaste. No sé quién es, pero vos sos el único que voy así a tu casa y todo. ¿Mandaste mensaje? Hacé lo que quieras pero no digas mi nombre completo, dónde juego y todo. Por mi imagen. Me siento re mal. Me cagué todo. Tengo una bronca”.

Hasta ahora, el único hecho comprobable que complica a Marcelo Corazza ocurrió en 2001 cuando, según denuncia la víctima, el primer ganador del reality “Gran Hermano” tuvo una suerte de encuentro íntimo con un menor de 14 años en un auto, en plena vía pública.

Años después, el joven relató que miembros de una red de prostitución infantil lo entregaron a Corazza. Andrés Fernando Charpenet, de 53 años; Francisco Rolando Angelotti, de 46; y Raúl Ignacio Mermet, de 45 años, están detenidos desde marzo acusados de encabezar esta banda que reclutaba menores de entre 10 a 18 años con fines sexuales.

Ahora, con los chats relevados de los teléfonos de Corazza, la Justicia intenta determinar si existe otro delito que es el mismo que le están imputando al resto de los imputados, explotación sexual con fines económicos”.

Mientras tanto, Gustavo Posleman, abogado de Marcelo Corazza, ante los requerimientos de SM Noticias, respondió: “Todo está a estudio de la Cámara de Apelaciones en este momento. Cuando salga la resolución, daremos declaraciones”.

No obstante, este medio pudo saber que la estrategia de la defensa va por el lado de la persecución y la invasión a la intimidad, ya que aseguran que ninguno de los Whatsapp que han trascendido se enmarcan en situaciones de delito y forman parte de la vida privada del hombre.