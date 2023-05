Morales dijo que “el Frente de Todos no tiene ninguna posibilidad de volver a gobernar” y que fue “el peor gobierno de la historia”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dialogó con María Laura Santillán, por LN+. Aquí lo más relevante de una entrevista donde el precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical analiza el acto de Cristina Kirchner, las perspectivas frente al próximo escenario electoral y los desafíos para la Argentina.

“Cristina hace actos para despegarse de lo que no se puede despegar, porque ella es la constructora del engendro, es la que creó el Frente de Todos, es la dueña de todo y es la responsable número uno de todo lo que pasa en el país. Es la que pone a Alberto, es la que lo saca, es la que facilitó que vaya Sergio Massa, es la que hace de opositora y de oficialista, la que le cruza cables al gobierno, y es la responsable de la inflación que tiene la República Argentina y la cantidad pobres que está generando. Habla como si fuera de otro planeta”, sostuvo Morales.

Para él, “el kirchnerismo cumplió una etapa, pero el fin de un ciclo en política se confirma con votos, con la elección del pueblo”. “Por eso es muy importante esta elección que viene, para dar por concluido el ciclo del kirchnerismo. Esto es decadente, son la decadencia total”, agregó.

“Yo creo que el Frente de Todos no tiene ninguna posibilidad de volver a gobernar. El pueblo ha pasado por el peor gobierno de la historia. Va a haber un cambio de gobierno, y la única fuerza política que está en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio, con nuestra fortaleza y debilidades, y por eso estamos trabajando con responsabilidad”, sostuvo el precandidato, y reconoció que cuando fueron gobierno “hicimos cosas bien y cosas mal, pero desde el punto de vista político no éramos una anarquía, había un liderazgo claro”.

“Hoy es un desastre. No se le cree al gobierno, no se le cree al presidente, no se le cree a Cristina. Todos están peleados con todos, se están yendo y están disputando cuotas de poder, y la verdad que es vergonzoso”, declaró.

En cuanto a propuestas, el gobernador jujeño explicó que “hay que estabilizar la economía, hay que poner en marcha un programa de crecimiento y de desarrollo en el país, con nueva legislación para la micro, pequeña y mediana empresa”. “Hay que salir, y no sobre la base de a cuántos argentinos más les jodemos la vida. No es esa la consigna. Hay que buscar ese equilibrio y poner en marcha medidas que generen trabajo, que es lo único que saca a los pobres y la pobreza”, declaró.

“El mundo está demandando lo que tiene Argentina. Ahora Cristina se metió con el litio, y le puedo dar algunas lecciones, pero no sé si la va a llegar a entender. Ella nos compara con el modelo de Chile y Bolivia. Bolivia produce 500 toneladas de litio y tiene un modelo anclado en el Estado; y Boric en Chile está poniendo en marcha un modelo estatista. Por eso en la conferencia de la Cámara Minera, con Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, que integramos la mesa del litio, dije que si Chile y Bolivia siguen haciendo eso, los inversores se vienen a la República Argentina”, contó. Y cerró: “Ahora ella habla que hay que fabricar la batería de litio, y se hubiera preocupado estos 4 años en que gobernó para que tengamos una ley de electromovilidad, que genere incentivos en la industria automotriz. No vamos a fabricar baterías de litio en la Argentina en tanto no haya mercado acá o en la región, entonces la verdad que se mete en temas que no conoce, ideologiza todo y ese es el problema que tienen, y eso los hace alejarse de los problemas de la gente”.