Cristina está “empujando y propiciando un recambio generacional en el peronismo”, aseguró Estigarribia

Rodrigo Estigarribia, funcionario del Ministerio de Obras Públicas nacional y dirigente del Movimiento de Restauración Peronista, conversó con SM Noticias en el marco de una actividad institucional de la Subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad y Anses realizada en un centro de jubilados de Villa Ballester. La charla estuvo centrada en el escenario electoral y en el rol que jugará “gran ordenadora del Frente de Todos”, Cristina Kirchner.

Al respecto de la actividad de la Subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad y Anses de San Martín, vinculada a la difusión del “Plan de pago de deuda previsional” del organismo nacional, Estigarribia planteó que el objetivo es “recorrer distintas instituciones, como clubes de barrio y centros de jubilados, con charlas informativas sobre el tema, pero también sobre las diversas prestaciones que tiene tanto Anses como la Municipalidad de San Martín”.

“Nuestra lógica de trabajo es el Estado presente en cada lugar de nuestra comunidad”, señaló, y habló de un trabajo “cuerpo a cuerpo de la gestión municipal, provincial y nacional con las diferentes instituciones de San Martín”. “Eso es lo que estamos haciendo”, remarcó.

Para el funcionario, “hay una consideración respecto de lo hecho por el gobierno local y los puentes que generamos para que los vecinos accedan a servicios de los Estados provincial y nacional”. “Los vecinos también ven las obras que venimos haciendo, muchas gracias a fondos provinciales y nacionales, y todo eso es lo que nos permite poder entrar a las diversas instituciones y poder dialogar mano a mano con los vecinos”, expuso.

“Eso es un sello distinto de nuestro proyecto, que comenzamos con Gabriel Katopodis y se profundizó con Fernando Moreira, y que tenemos que seguir profundizando”, planteó.

Luego, consultado sobre las expectativas respecto del discurso que dará Cristina Kirchner en el marco de un acto del peronismo en Plaza de Mayo, el dirigente sanmartinense remarcó que la vicepresidenta es “la gran ordenadora del Frente de Todos”. “Mi deseo es que empiece a dar señales respecto de hacia dónde vamos a enmarcar lo que viene. Es la que tiene que marcar nuestro horizonte de cara al futuro”, sostuvo.

“Creo que en el 2019 ha tenido actitudes de enorme generosidad, y creo que en este momento tan complejo de la Argentina, y tan complejo para ella desde lo personal, en el que sufre una persecución judicial y mediática, da lo mejor de si nuevamente para reorganizar el peronismo”, analizó.

También opinó sobre la expresión de la ex jefa de Estado vinculada a que “los hijos de la generación diezmada tomen la posta”. “Vuelve a tener un rol central, reorganizando al peronismo y al campo nacional y popular, instando a nuestra generación a tomar el bastón de mariscal y ser artífices de nuestro destino”, consideró Rodrigo Estigarribia.

“Empuja y propicia un recambio generacional en el peronismo, que no solo se expresa en al ámbito nacional, sino que debe y tiene que tener su correlato en la provincia de Buenos Aires y en cada municipio”, indicó. Y entendió que “potencia el recambio político en los órganos ejecutivos y legislativos”, algo que “tal vez no se dio, o no se da de manera natural, por distintos motivos”.

Finalmente, y ya en lo electoral, respecto de una posible interna dentro del Frente de Todos, el referente del Movimiento de Restauración Peronista hizo hincapié en que “ante todo debe prevalecer la unidad”. “Las internas son herramientas o tácticas electorales. Si las PASO significan una potencialidad mayor para nuestro frente, bienvenidas sean; y si la unidad es la síntesis de todos los sectores del campo nacional y popular, también es bienvenida”, aseveró, y continuó: “No es momento de ser un librepensador o atacar a otro compañero. Hacernos daño no es camino. Tenemos que ser muy responsables y dar lo mejor de nosotros para reorganizar al peronismo de cara a esta elección”.

“Necesitamos marcar una serie de políticas centrales para ofrecerles a nuestro electorado, y trabajar todos con el objetivo de llevarlas a cabo. El objetivo es lograr dignificar a nuestro pueblo y lograr mayores indicies de justicia social y desarrollo. El resto son cuestiones estratégicas o tácticas que, con mucha seriedad, tenemos que establecer para tener la mayor potencialidad electoral”, cerró.