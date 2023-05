Petrillo inauguró un local partidario en Billinghurst

El precandidato del Pro, Andrés Petrillo tuvo un encuentro con la militancia en la apertura de una sede de Juntos San Martín.

El precandidato a intendente, Andrés Petrillo, dejó inaugurado un local partidario en Billinghurst junto a la militancia y los referentes Miguel y Soledad Guzmán. “Este es un centro de difusión de nuestras ideas, un lugar para que los vecinos se sientan acompañados y representados”, afirmó el referente de Juntos San Martín.

Petrillo se dirigió a los vecinos para hacer énfasis en las preocupaciones que tienen los sanmartinenses, la primera es en materia de seguridad ciudadana. “A lo largo y a lo ancho de San Martin la preocupación principal es la inseguridad, y esto porque hay un Municipio que se ha olvidado de la gente. Por eso todos los días los vecinos se organizan para garantizar se alguna manera su seguridad”, dijo.

En ese sentido, el precandidato a intendente afirmó: “Necesitamos un Municipio que nos cuide, que nos proteja, que tenga los móviles municipales duplicando la presencia de la Policía bonaerense, que instale más cámaras de vigilancia para llegar a las 4 mil que necesitamos”.

Haciendo referencia a otra preocupación de la ciudadana, el empleo, Petrillo explicó que “el Municipio tiene la facultad para encontrar los caminos hacia el fomento del trabajo y debe dinamizar la actividad económica”. “Para eso no hay secretos, hay que eliminar tasas innecesarias, simplificar la habilitación. El Municipio tiene que lograr que cada vez haya más comercios, más industrias, que son puestos de trabajo para los vecinos”, declaró.

Por último, Andrés Petrillo apuntó contra el oficialismo: “Lo que no ha hecho en estos 12 años la gestión de Katopodis y Moreira, no lo van a hacer en lo que resta del año, y lo que prometieron y no lo cumplieron no lo van a hacer en los próximos 4 años. Nosotros tomamos el compromiso con los vecinos de representarlos, de ser fieles custodios de sus problemáticas y alinear la inversión y la preocupación de los gobernantes con lo que hay que hacer en San Martín. Este es el camino”.