Sergio Massa y Juan Andreotti encabezaron la inauguración del túnel “Campeones del mundo” de San Fernando

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó el acto de inauguración del túnel “Campeones del Mundo” en San Fernando, junto al intendente Juan Andreotti, e hizo referencia a su tarea en el ministerio. “No soy de los que se asustan frente a un desafío”, lanzó.

Enmarcado dentro del Plan de Modernización del Transporte, quedó oficialmente inaugurado el paso bajo nivel “Campeones del mundo”, ubicado en avenida Sobremonte y las vías del ramal Victoria-Capilla del Señor de la línea Mitre. Del acto de apertura fueron parte, además de Massa y Andreotti, la titular de AySA, Malena Galmarini; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci; y la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau.

Sergio Massa definió a la obra como “un gran trabajo de Juan Andreotti, de todo San Fernando, de AySA y del equipo del Ministerio de Transporte”, a la vez que remarcó la tarea del intendente del partido, del que señaló sentir “orgullo”. “En algún momento se decía que San Fernando era el pozo entre Tigre y San Isidro, que estaba 20 años atrasado, y hoy es el ejemplo no solo de zona norte si no de gran parte de la Provincia, por la protección de espacios verdes, por las obras, la conectividad y el sistema de seguridad, así que me llena de orgullo”, manifestó el ministro.

Massa también aprovechó la oportunidad para remarcar la tarea que lleva adelante al frente del Ministerio de Economía. “Ustedes me conocen, no soy de los que se asustan frente a un desafío. Cuando había que agarrar la papa caliente, y muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas se escondían debajo de la cama, nosotros pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo”, enfatizó el funcionario, remarcando que aquello fue concretado “porque había un equipo, que desde lo afectivo y lo político lo hicieron posible”.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda embistió con dureza contra Mauricio Macri al señalar que “Argentina tiene una deuda que se tomó en 24 horas y nos condena por 24 años”. “La renegociación de la deuda requirió 11 puntos del producto en emisión para financiar el gasto. También sumado a la pandemia y a la guerra en Europa que costó 7 mil millones de dólares, y ahora la sequía. De alguna manera, a la Argentina le tocaron todas las plagas juntas desde el endeudamiento de Macri para acá”, dijo el ex intendente de Tigre.

Juan Andreotti, por su parte, remarcó la importancia de la obra al manifestar que “este, como los otros 7 túneles que inauguramos, nos da más tiempo, más seguridad, nos une y nos mejora la calidad de vida”. “Estas son obras que nos conectan, derriban las barreras que diferencian. Queremos tener una ciudad integrada, que brinde calidad de servicios en cada uno de los puntos del distrito”, expresó el intendente.

Los trabajos, que contaron con una inversión superior a los 1550 millones de pesos, incluyeron la construcción de 2 carriles y una pasarela peatonal subterráneos, además de parquización, nueva iluminación, nuevos senderos y elementos de seguridad sobre la vía. Además, en las calles aledañas y con pinturas del artista Maxi Bagnasco, el Municipio realizó un mural con imágenes de los jugadores de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.