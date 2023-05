Vecinos y vecinas disfrutaron de una nueva edición del Gran Premio Recoleta-Tigre

El jefe comunal participó de la tradicional exhibición de vehículos antiguos organizada por el Club de Automóviles Clásicos de Argentina. El evento comenzó con un recorrido desde la cafetería “La biela”, de la Ciudad de Buenos Aires, hasta los jardines del Museo de Arte Tigre, que es meta desde el año 2014.

El Municipio recibió la edición número 26 del Gran Premio Recoleta-Tigre organizada por el Club de Automóviles Clásicos de Argentina, que contó con la presencia del intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora junto a centenares de visitantes, vecinos y vecinas. El evento inició con el tradicional recorrido desde la cafetería “La biela”, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta los jardines del Museo de Arte Tigre, en el que se expusieron más de 60 vehículos antiguos fabricados desde 1896 hasta 1919.

“Fue un evento muy cálido y que persiste en el tiempo, con la posibilidad de que Tigre sea el escenario de la muestra. Quisiera poner en valor el cuidado que le dan cada uno de los titulares de estos automóviles que tienen muchos años y que requiere mucho esfuerzo mantenerlos tan intactos. Que los vecinos puedan venir a contemplarlos para nosotros es muy importante y como este evento, hay muchos otros que se van a ir dando en el año, que tienen que ver con el turismo y la cultura”, expresó el jefe comunal.

El Gran Premio Recoleta-Tigre es la primera competencia de automóviles de ruta abierta en Argentina. Permitió avanzar con la construcción de la avenida dLibertador, además de puentes y caminos hacia el distrito. El circuito se conmemora hace 25 años y desde 2014 la meta es el Museo de Arte Tigre.

El presidente del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, Ricardo Battisti, sostuvo: “Agradecemos infinitamente al Municipio de Tigre porque todos los años nos apoyan, ayudan con el tránsito y nos brindan el Museo de Arte Tigre. Es un gran esfuerzo de los dueños que desde marzo están llamando y preguntando en qué fecha se va a hacer la carrera. El evento cada año nos sale mejor, así que estamos muy contentos. El Club Automóviles Clásicos nació con este tipo de autos y hoy cada vez los podes usar menos, si no armamos un evento en particular no se utilizan, son vehículos que como un cuadro son parte de la historia de Argentina”.

Los conductores y copilotos recibieron el aplauso de los presentes al llegar a la meta. Durante el evento los vecinos y visitantes disfrutaron de la agrupación musical de jazz “Banquina band”. El intendente junto a las autoridades del Club Automóviles Clásicos de la República Argentina realizaron una ofrenda con coronas de laureles dedicada a la nueva edición del premio. Luego, el presidente de la institución entregó un reconocimiento al jefe comunal y el Municipio brindó un presente para el club.

El ex piloto argentino de automovilismo y participante de la competencia, Osvaldo “Cocho” López, mencionó: “Estoy feliz de participar, nos divierte mucho por la alegría que le damos a la gente cuando vamos avanzando desde Recoleta hasta aquí por las avenidas. Para nosotros es lo más importante y lo que uno pretende hacer con el público, que durante tantos años se ha acercado a las carreras y nos ha saludado. En donde pasábamos tuvimos la satisfacción hasta llegar a Tigre. Disfrutamos junto a mi mujer y a tantos amigos”.

El primer certamen fue en 1906 y constó de un par de etapas. La primera comenzaba a mitad de camino entre Recoleta y Tigre, con una distancia de 19,1 kilómetros. Fue declarado empate entre el Darracq de 20 caballos de fuerza, conducido por Donato De Santis, y el Spyker de 23/32 caballos, conducido por Daniel MacKinley. La segunda fase incluía el regreso a Recoleta, donde fue ganador un Darracq de 40 caballos de fuerza, conducido por Leandro Marín, quién tardó 28.3 minutos en recorrer 38,2 kilómetros.