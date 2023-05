Clausuraron un bar de Ituzaingó que funcionaba como boliche swinger: Al ingresar se encontraron con una multitudinaria orgía

El local estaba habilitado como comercio gastronómico, pero en un allanamiento se descubrió que funcionaba se trataba de un sitio de encuentros. Encontraron habitaciones y distintos elementos de uso sexual.

En las últimas horas se dio a conocer que un bar de Ituzaingó fue clausurado debido a que se realizaban orgías, tríos sexuales e intercambio de parejas en el marco de distintas fiestas swinger. Durante un allanamiento realizado por el área de Inspección General del Municipio de Ituzaingó se encontró que había 90 personas en el lugar.

El comercio está ubicado sobre colectora norte de Acceso Oeste, a la altura de la calle Presidente Perón al 9600, en Parque Leloir. Desde el Municipio explicaron que el dueño del resto bar de nombre “Swap”, habilitado como comercio gastronómico, comenzó sus actividades bajo la habilitación para el desarrollo de esa actividad, tal como lo autoriza el Código de Planeamiento Urbano en esa zona.

En el lugar, los inspectores encontraron todo tipo de elementos cuando ingresaron al supuesto resto-bar, como camas, sillones, un caño para bailes eróticos, habitaciones separadas por cortinas y durlock, y carteles de ingreso con las leyendas “trío” y “parejas”. Además, había preservativos y otros elementos de uso sexual.

“Fuimos un par veces y estaba cerrado. En el medio hubo denuncias de vecinos, entramos a las redes sociales, miramos de lo que se trataba y decidimos armar un operativo”, explicó el secretario de gobierno, Juan Manuel Álvarez Luna en diálogo con el medio Primer Plano Online.

Asimismo, dejó claro que son las autoridades municipales las que rechazan el funcionamiento de un local que promueva la realización de encuentros sexuales masivos. No obstante, el procedimiento no derivó en denuncias judiciales dado que no se encontró en el sitio a ningún menor de edad ni a personas mayores que manifiesten haber estado allí en contra de su voluntad.

Por otro lado, el juez de Faltas de ese distrito, Sergio Frías, quien tiene a su cargo el expediente, reveló que la actividad comercial que se llevaba a cabo en el lugar no coincidía con la habilitación que tenía para mantener sus puertas abiertas. “Había instalaciones preparadas para que las personas que concurrían pudieran tener relaciones sexuales, y así se constató durante la inspección”, indicó.

“Un punto de encuentro de intercambio de parejas, de solos y solas, es algo que no está permitido en el distrito. La decisión política es que no funcione”, remarco.

Además, en la requisa del supuesto restaurante detectaron otras anomalías, como la falta de matafuegos, el incumplimiento de medidas anti siniestros, y la ausencia del informe final de bomberos, entre otras irregularidades.