Tagliaferro confirmó que no será candidato a intendente de Morón y postuló a Ugartemendia

Fue un adelanto de SM Noticias. Ahora el ex jefe comunal lo comunicó en un video que publicó en sus redes sociales.

El ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, afirmó que no será candidato en las próximas elecciones y en su lugar anunció la candidatura del concejal Leandro Ugartemendia. Lo hizo a través de un video en redes sociales.

“Creo en la alternancia y en las democracias sanas. La gente la está pasando muy mal y los políticos nos estamos matando por las candidaturas. No voy a ser candidato a nada y voy a apoyar al equipo, que es quién realizó las transformaciones más importantes cuando fuimos gobierno, equipo que estuvo liderado por Leandro Ugartemendia”, afirmó el ex jefe comunal.

Taliaferro no había estado en la foto de Horacio Rodríguez Larreta, unos de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, con los dirigentes “sin tierra” del espacio. Llamó la atención también que en el encuentro no hubiera representante alguno de Morón.

No queda claro porque no asistió Ugartemendia, el elegido como postulante por el ex jefe comunal. “Leandro es el vecino que todos queremos tener, solidario y comprometido. Nos unen valores y también la convicción del modelo de ciudad que queremos para Morón. No tengo dudas que es el mejor candidato que tenemos para darle continuidad a los cambios”, dijo, respecto de quien fuera su secretario de Planificación Estratégica durante la primer parte de su mandato como intendente de Morón.

Leandro Ugartemendia es “vecino de Morón de toda la vida” y es concejal de Juntos por el Cambio. Viene de encabezar la lista de concejales en las elecciones del 2021, derrotando al sabbatellismo por una diferencia de más de 10 puntos, con el 48,8 por ciento de los votos.

Ramiro Tagliaferro gobernó Morón durante el período 2015 -2019, se mostró muy activo en la política local luego de su derrota en 2019 a manos de Lucas Ghi. En más de una oportunidad se mostró en Morón junto a referentes nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, y eso lo posicionaba como un candidato natural en las elecciones de este año.

Si bien habló de alternancia, no es un dato menor que hoy las encuestas no lo estarían favoreciendo, y eso puede leerse como uno de los disparadores de la decisión.

Ahora, ya con Ugartemendia postulado, resta saber si el actual edil será el único candidato de Junto por el Cambio en Morón o si habrá internas. Anotados en la carrera por la intendencia aparecen la concejal Analia Zappulla, por el lado de Patricia Bullrich; y Rolando Moretto, por el lado del radicalismo.