Morales: “Es muy posible que Milei cuente con ayuda del Frente de Todos”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dialogó con Jorge Fontevercchia por Radio Perfil. Durante la entrevista, dio definiciones sobre el significado del triunfo en Jujuy, las presencias y ausencias en los festejos, el rol de Javier Milei en las elecciones provinciales, y las fórmulas cruzadas.

El significado del triunfo en Jujuy

“El pueblo jujeño ha ratificado una gestión, y especialmente un rumbo, el restablecimiento del orden en la provincia, orden en la economía, en las cuentas públicas, en la vida cotidiana de las personas, la lucha que tuvimos contra la violencia y la corrupción, el gran desafío cultural que tuvimos y por el que Jujuy no va a ser lo mismo que era hasta 2015. Jujuy a cambiado”, consideró Morales.

“También la gente ha valorado la transformación que está en marcha, con desafíos que llevan tiempo pero que ya se están concretando, como la producción de litio, la generación de empleo, las energías renovables, el cannabis medicinal, el fortalecimiento de la educación pública. Estamos construyendo 258 escuelas nuevas, ya inauguramos la mitad. Este año vamos a construir 100 más, y el 64 por ciento de los establecimientos son con jornada extendida”, agregó.

“Bajamos la mortalidad infantil, la desnutrición infantil, la mortalidad materna y el embarazo adolescente”, dijo el gobernador, y consideró que “hay éxito en esas políticas cuando se las aplica durante el tiempo”. “Hay un conjunto de acciones de gobierno que la gente ha valorado”, opinó.

“También que hayamos encarado una reforma de la Constitución y no para mi reelección, lo que podría haber hecho, sino para limitar las reelecciones y los privilegios de la política. Vamos a eliminar los fueros de la política, vamos a eliminar la facultad de indulto para casos de corrupción y femicidio, vamos a prohibir expresamente los cortes de ruta, vamos a establecer derechos de nueva generaciónv como la inclusión digital, derechos de paridad de género, la lucha contra la violencia de género, la obligación de la lucha contra el cambio climático, y la prohibición del maltrato animal, entre otros desafíos de la sociedad actual”, completó.

Las presencias y las ausencias en los festejos

“Invité a casi todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, y Horacio (Rodríguez Larreta) ha venido. Él es también candidato a presidente, yo también lo soy”, sostuvo el radical. “Han estado dirigentes de mi partido también”, remarcó, y explicó que “no sólo en términos de señal para la foto, porque aquí hay muchos que trabajan solo con el tema de las fotos, acá hay que trabajar en serio en cohesionar Juntos por el Cambio, en la unidad de la coalición, en que podamos tener un programa común de gobierno, porque el Frente de Todos está dejando a la República Argentina con graves problemas”. “Entonces ese es el camino y la razón por la que estuvieron ayer Martin Lousteau, Gustavo Posse, Ángel Rosas, Mario Negri, Eduardo Costa y otros dirigentes nacionales de nuestro partido”, explicó.

“Todos me llamaron, primero para desearme éxito y después para felicitarme, inclusive han colgado felicitaciones en las redes. Creo que, especialmente dentro del radicalismo, estamos atravesando un muy buen clima, más allá de las diferencias que son lógicas en el partido. Pero estamos bastante enfocados en esto del programa y en unir lo más que podamos a Juntos por el Cambio”, prosiguió.

“Respecto a Facundo Manes tenemos muy buen diálogo. Buscaremos mecanismos para ver si es que podemos unificar el radicalismo en cuanto a las candidaturas para el mes de agosto, para las PASO. Falta un mes y medio y hay bastante todavía para trabajar en ese sentido”, aclaró Morales, respecto de diferencias en el seno de la UCR.

Y luego declaró: “Los equipos económicos de todos los candidatos y partidos que integramos Juntos por el Cambio están haciendo un gran trabajo. Tenemos un programa casi terminado como no lo que no tuvimos en 2015. Creo que estamos muy bien”.

El rol de Milei en las elecciones de La Rioja

“En el caso de La Rioja, la participación de Javier Milei nos hace perder las elecciones y garantiza que la casta siga gobernando en La Rioja. Su candidato, Martín Menem, es la expresión de la casta política argentina, es una contradicción importante. Inclusive perdemos la municipalidad de la capital también, entre otros motivos, por la participación de candidatos de Milei, que terminan favoreciendo al Frente de Todos en La Rioja”, analizó Gerardo Morales.

“Entonces, más allá de que una elección nacional es distinta que una elección local, el efecto en las elecciones locales es fortalecer y permitirle al Frente de Todos que pueda alzarse con un triunfo”, consideró. Y lanzó: “Es muy posible, no sólo a nivel provincial sino a nivel nacional, que Milei cuente con ayuda del Frente de Todos. A nivel nacional ya empezó a tomarles votos al Frente de Todos, el monstruo les creció bastante, y que ha tenido financiamiento no me consta, pero lo que se habla por los pasillos es que ha tenido apoyo”.

Fórmulas integradas y la relación con Rodríguez Larreta

“Lo importante es lo que hacemos desde Juntos por el Cambio. Nos tenemos que enfocar en nosotros, en el plan de gobierno, en la cohesión de Juntos por el Cambio en estos momentos críticos para el país. Hay enfocarnos en resolver los problemas de la Argentina”, sostuvo el titular del radicalismo.

Y para cerrar, ratificó que “hay que integrar fórmulas para garantizar un gobierno de coalición, pero ayer en los festejos había dos candidatos presidenciales, porque estamos en carrera ambos”.