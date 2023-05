“El kirchnerismo tiene que comprender que ha cumplido un ciclo y que nos ha hecho mucho daño como país”, aseguró Morales

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión cívica Radical, Gerardo Morales, cerró este sábado su visita a la provincia de Tierra del Fuego.

Durante la mañana Morales recorrió una de las plantas de la firma Newsan y se reunió en la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego con miembros de esa entidad y de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Hacia el mediodía mantuvo un encuentro con la militancia local y los medios de comunicación donde afirmó: “Luego de esta visita nuevamente compruebo que Tierra del Fuego, como el resto de las provincias argentinas, tienen un gran potencial. Tenemos un país con una riqueza tremenda, en recursos naturales y en belleza, para el desarrollo del turismo. Veo que tenemos un futuro promisorio como país, veo el vaso medio lleno, y no medio vacío”.

“Sé que estamos en una crisis muy dura, muy difícil, producto del accionar del Frente de Todos, una fuerza política que constituyó uno de los peores gobiernos que ha tenido la Argentina, que en estos 3 años ha hecho tantas cosas mal que están hundiendo el barco. Han profundizado el déficit fiscal, no han tenido un programa económico, y eso genera esta inflación que tenemos que pagar todos los días los argentinos, y que genera pobres todos los días”, sostuvo.

“Realmente el Frente de Todos tiene una gran irresponsabilidad. Hacen actos para decirse cosas, para agraviarse entre ellos. Cristina y Alberto no pueden reunirse, lo hacen solo para hablar de las listas, pero no para hablar de cómo van a arreglar la inflación, así que tenemos que salir de esa situación”, dijo el radical.

“Yo soy muy optimista. Va a ganar Juntos por el Cambio y nos va a tocar gobernar la Argentina. No va a ser fácil, obviamente, pero si vemos un futuro de oportunidades para los argentinos, particularmente para los jóvenes, que hoy no ven un horizonte. Hoy los que se pueden ir se van, pero peor están los que no se pueden ir y no ven un rumbo, que es lo que, justamente, hay que darle al país”, agregó.

“La Argentina que viene es potente. Yo tengo esperanzas, tengo muchas ganas que nos hagamos cargo. Frente a un mundo que demanda alimentos, energía, minerales críticos para la transición energética, economía del conocimiento y biotecnología, Argentina tiene realmente un gran potencial. Se viene otro país”, consideró el mandatario jujeño.

“Nos tenemos que preparar para eso con una gran responsabilidad, con una capacidad para gobernar. Estoy convencido que la única fuerza política en condiciones de hacerse cargo de los destinos del país es Juntos por el Cambio, lo demás es un salto al vacío”, añadió, y ejemplificó: “No compartimos la dolarización, implementarla cuesta 45 mil millones de dólares, y habría que ir a un tipo de cambio de casi 3000 pesos. La dolarización sería de inmediato generar hiperinflación, pobreza y exclusión social”. “Hay que tener cuidado con esas simplificaciones que van a perjudicar al país y que no van a resolver el problema”, declaró.

“Hay que darle la tranquilidad del pueblo argentino, que nosotros no vamos a hacer lo del Frente de Todos, y no lo hicimos cuando fuimos gobierno, porque cuando fuimos gobierno no nos peleamos. Podríamos haber tenido diferencias, pero había un liderazgo. Estamos mejor preparados para lo que viene. Nosotros no somos el Frente de Todos que en gestión de gobierno está explotado, y explota la economía, y explota la situación social, y termina perjudicando al pueblo argentino. Eso es imperdonable, hay que salir de eso”, manifestó Gerardo Morales.

“La manera de salir es en esta elección. El kirchnerismo tiene que comprender que ha cumplido un ciclo, que nos ha hecho mucho daño como país”, finalizó.